Amcaoğlu:''Gençliğe sonsuza kadar ilham kaynağı olacak”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 9’uncu yıldönümünde saygı, özlem ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şunları söyledi:

“Tüm hayatını Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesine adamış olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ölümünün 9’uncu yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. O’nun ve dava arkadaşlarının bir ömür harcayarak kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Halkına bıraktıkları en büyük mirastır. Denktaş ismi, Kıbrıs Türk Halkı’nın ayrılmaz bir parçası olduğu Türk Milleti’ne hizmet etmiş, Kıbrıs’ta Türk Halkı’nın bağımsızlık ve özgürlüğüne adanmış ve bundan da zaferle çıkmış bir hayata verilen isimdir. Kıbrıs’ın bir Yunan adası olmaması için verdiği mücadeleyle geçirdiği hayatı, davası, mücadelesi ve fikirleri, Kıbrıs Türk halkı ve gençliğine sonsuza kadar ilham kaynağı olacaktır.”