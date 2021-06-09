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Amcaoğlu'ndan Başsağlığı

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Çok değerli beden eğitimi öğretmenimiz ve spor adamı Orhan Demircan ile Bakanlığımız Ek TV sorumlusu Mehmet Gökyiğit’in babası Vedat Gökyiğit’in vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür.
Amcaoğlu'ndan Başsağlığı

Çok değerli beden eğitimi öğretmenimiz ve spor adamı Orhan Demircan ile Bakanlığımız Ek TV sorumlusu Mehmet Gökyiğit’in babası Vedat Gökyiğit’in vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür.

Gerek Orhan Demircan hocamız, gerekse “Polili Taksici Vedat” olarak bilinen Vedat Gökyiğit Güzelyurt’ta ikamet etmekteydi.

Orhan Demircan’ın ülkemiz sporuna katkılarını asla unutmayacağız.

En başta her iki kaybımızın aileleri ve Güzelyurtlu vatandaşlarımız olmak üzere; tüm halkımıza şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına başsağlığı dileklerimi sunarım.

 

Olgun Amcaoğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

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