Amerika Türk ekibin çektiği bu klibi konuşuyor

SÜRPRİZ İŞ BİRLİĞİ
Wolves in the Throne Room, Marissa Nadler, Anna Von Hausswolff gibi birçok önemli grubun prodüktörlüğünü üstlenen Randall Dunn, son çalışmasında Türk yönetmen Mu Tunç ve oyuncu Melisa Şenolsun ile çalıştı. Dunn, Zola Jesus ile hazırladığı “A True Home” şarkısının klibini bu ikiliye emanet etti.
UMMAN'DA ÇEKTİLER
Umman’da çekilen klibin ilk gösterimi, geçtiğimiz günlerde Amerika’nın önemli kanallarından NPR’da yapıldı. Tunç ve Şenolsun’un ortaya çıkardığı iş, Amerika müzik sektöründe ses getirdi. Eleştirmenler, Şenolsun’un klipteki performansından övgüyle söz etti.
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