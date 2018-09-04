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Amsterdam'daki bıçaklı saldırgan Hollanda, İslam'a hakaret ettiği için yaptım

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da geçen hafta meydana gelen ve terör saldırısı olarak nitelendirilen bıçaklı saldırının faili, saldırıya gerekçe olarak 'Hollanda'da İslam'a hakaret edilmesini' gösterdi.
Amsterdam'daki bıçaklı saldırgan Hollanda, İslam'a hakaret ettiği için yaptım

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Merkez Tren İstasyonu'nda iki kişinin bıçaklanarak yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlının ifadelerine yer verildi. Zanlı ifadesinde, Hollanda'nın sık sık İslam'a hakaret ettiğini iddia ederek saldırı için özel olarak Amsterdam'a geldiğini söyledi.

Zanlının aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in de ismini andığı, fakat "Hazreti Muhammed" konulu karikatür yarışmasından bahsetmediği kaydedildi.

ZANLI PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRECEK

Şimdiye kadar yapılan araştırmada, saldırının başkaları ile birlikte planladığına dair bir göstergenin bulunmadığı, zanlının psikolojik tedavi göreceği belirtildi.

 

Amsterdam Merkez Tren İstasyonu'nda, geçen hafta iki kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırının, terör saldırısı olduğu açıklanmıştı. Saldırgan kaçarken polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. İstasyondaki yolcular, bir süreliğine polis tarafından tahliye edilmiş ve tren seferleri durdurulmuştu.

İlk belirlemelere göre, bıçaklı saldırganın, iki kişiyi rastgele bıçakladığı, 19 yaşında Alman oturumu olan bir Afgan olduğu belirtilmişti. Bıçaklanan kişilerin ise ABD'li oldukları bildirilmişti. Saldırıda ağır yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilmişti.

PVV lideri Geert Wilders, haziran ayında "Hazreti Muhammed" konulu karikatür yarışması düzenleyeceklerini açıklamıştı. Başvuruların 31 Ağustos'ta son bulacağını ve yarışmanın 10 Kasım'da yapılacağını belirten aşırı sağcı siyasetçi, 200'ün üzerinde başvuru olduğunu ve yarışmada 10 bin dolar ödül verileceğini söylemişti. Wilders geçen hafta, güvenlik gerekçesiyle yarışmayı iptal ettiğini duyurmuştu. Dünya genelinde Müslümanlar yarışmaya büyük tepki göstermişti.

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