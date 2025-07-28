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Anadolu Ajansı duyurdu: Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi!

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Anadolu Ajansı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasının da iptal edildiğini duyurdu.
Anadolu Ajansı duyurdu: Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi!

İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyeti ve diplomasını, "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" gerekçesiyle iptal etti.

İmamoğlu'nun lisans diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal eden İstanbul Üniversitesi, yüksek lisans diplomasını da geçersiz saydı.

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