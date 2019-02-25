Anastasiadis AB-Arap Zirvesi’nde konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Birliği (AB)- Arap Ülkeleri Zirvesi için gittiği Mısır’da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ile bir araya geldiği belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Birliği (AB)- Arap Ülkeleri Zirvesi için gittiği Mısır’da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi arasındaki görüşmenin yanı sıra Anastasiadis’in Avrupa Birliği (AB)- Arap Ülkeleri zirvesinde yaptığı konuşmaya da yer verdiler.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Şarm El-Şeyh’de Mısır Cumhurbaşkanı tarafından sıcak karşılandığını yazan gazete, El Sisi’nin, tarihi AB-Arap Ülkeleri Zirvesi’nin gerçekleştirilmesine katkısından dolayı Anastasiadis’e teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Habere göre Anastasiadis, görüşme hakkında yaptığı açıklamada Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “oldukça sıcak ve yaratıcı” diye nitelendirirken, görüşmenin, AB-Arap Ülkeleri Zirvesi’nin işleyeceği tüm konuları kapsadığını ayrıca ikili ilişkileri de ele aldıklarını belirtti.

Anastasiadis, El Sisi’nin, Güney Kıbrıs’ın, Mısır ile AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine veya isterlerse iyileştirilmesine katkı sağlamasından dolayı (Güney Kıbrıs’a) teşekkürlerini sunduğunu belirtirken, Avrupa Konseyi Başkanı’nın ilk ziyaretini, kendilerinin müdahalesinin ardından gerçekleştirildiğine de dikkati çekti.

Gazete, görüşmede, Yunanistan ile birlikte Avrupa ve Arap dünyası ile köprüyü teşkil eden Güney Kıbrıs ve Mısır iş birliğinin önemli örneklerinden birini oluşturan, Münhasır Ekonomik Bölge konusuna vurgu yapılmasıyla, iki ülke konularının ele alındığını yazdı.

Haber göre Anastasiadis, açıklamasında ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi’nin, iki ülke arasındaki enerji, enerji güvenliği ve özellikle her bir ülkenin egemenlik haklarının korunması iş birliğine yönelik ilgisini yinelediğini ifade etti.

Anastasiadis ayrıca, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun, iklimsel değişikliklerden en kötü sonuçlara sahip olacak bölgeler olacağının görülmesiyle, bilimsel müdahale içerisinde paralel faaliyetlerin var olması amacıyla, mekan organizasyonu, tüm gerekli teknokratik altyapılar ve İklimsel Değişiklik için bölgesel iş birliği merkezini teşkil edebilme adına Güney Kıbrıs’ın üstlendiği inisiyatifi El Sisi’ye aktardığını belirtti.

ANASTASİADİS BUGÜN DE TEMASLARDA BULUNACAK

Gazete aynı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB-Arap Ülkeleri Zirvesi çerçevesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya gelecek.

Habere göre Anastasiadis’e, Şarm El-Şeyh’te Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu eşlik ediyor.Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB-Arap Ülkeleri Zirvesi’nde yaptığı konuşmaya geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre Anastasiadis, tarihi AB-Arap Ülkeleri Zirvesi’ni, AB-Arap dünyasının stratejik iş birliğine, barış, istikrar ve ekonomik kalkınmanın ileriye götürülmesi için bölgedeki çok taraflı sorunların göğüslenmesi çabalarına katkıda bulunma iradesini ortaya koyan önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Anastasiadis konuşmasında, terör, bölgesel çatışmalar, mülteci, iklimsel değişiklikler ve insani krizler gibi konuların, dünyanın istikrarsızlık kaynakları olduğunu ifade etti.

Bölgesel iş birliğinden de söz eden Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın bu tür çabalara şiddetle inandığını ayrıca bugün Yunanistan, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Filistin gibi ortaklarla var olan iş birliği de dahil olmak üzere, geniş bölgede iş birliğinin yaratılmasında aktif olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgelerinde bulunan ülkelerin, iklimsel değişiklikten dolayı oldukça dayanaksız olduğunu belirten Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın bu konuda geliştirmekte olduğu bölgesel inisiyatiften de söz etti.

Anastasiadis, çevre, tarım, turizm ve sağlık alanlarındaki iklimsel değişikliğin azaltılması amacıyla uluslararası bir zirvede benimsenecek bölgesel “Eylem Planının” oluşturulmasıyla, bu vizyonu ileriye götürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Haravgi gazetesine göre Anastasiadis zirvede yaptığı konuşmada, Suriye meselesine ve bunun Ürdün, Mısır, Lübnan gibi ülkelere olumsuz etkisinden ve bu ülkelerin sürekli desteklenmesi gerektiğinden söz etti.

Filistin sorunu sürerken bölgede, istikrar ve refahtan bahsedilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Anastasiadis, Gazze Şeridi’ndeki gerilimin azaltılmasının bu gidişata yönelik kararlı bir adım olabileceğini belirtti.