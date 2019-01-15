Anastasiadis, Amerikan-İsrail halkla ilişkiler komitesi ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, adayı ziyaret etmekte olan Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi ile görüştüğü bildirildi.
Alithia gazetesi, görüşmede, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki sıkı ilişkilere vurgu yapıldığını ve bu ilişkilerin daha ileri götürülmesi dileklerinin dile getirildiğini yazdı.
Haberde, görüşmede ayrıca, ikili ve üçlü düzeydeki ilişkilerin güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi.
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