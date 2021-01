Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreterine yönelik mektubunun, geçtiğimiz hafta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in eline ulaştığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Özel Statü Altında Bölgeler- Anastasiadis Guterres’e Yönelik Mektubunda Maraş ve Ercan İçin UNFICYP Himayesi Öneriyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in mektubunun geçtiğimiz haftadan bu yana Guterres’in elinde olduğunu ve mektupla “Guterres’in Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) ileriye götürülmesine dair çağrısına” da karşılık verildiğini yazdı.

Gazete “elindeki bilgilere dayanarak” Anastasiadis’in GYÖ’lerle ilgili önerilerinin üç eksende hareket ettiğini ve bunların Maraş, Ercan ve tek yanlı Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi olduğunu belirtti.

Anastasiadis’in bu üç durumda da, yaptığı öneriler aracılığıyla, Rum kesiminin çeşitli durumlarda ortaya koyduğu eski öneriler çerçevesinde hareket ederek “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını korumaya çalıştığını” yazan gazete, yine “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Anastasiadis’in mektupta, özlü müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabayı destekler şekilde hareket ettiğini ve GYÖ’lerle ilgili çağrıya karşılık verdiğini belirttiğini iletti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kapalı bölge Maraş ve Ercan havalimanıyla ilgili olarak, bu bölgelerin BM himayesi altına alınmasını önerdiğini yazan gazete, bu bölgelerin UNFICYP tarafından etkili bir şekilde kontrol edilmelerinden söz edildiğini ifade etti.

Gazete “Türk tarafının bu bölgelerin her ikisinin de BM himayesi altına girmesini kabul etmesi durumunda, bunların (Türkiye haricinde) dış dünyaya da açılabileceklerine” de işaret etti.

Rum kesiminin Ercan havalimanı konusunda ise mektupta, uçuş kontrol bölgesi yani FIR hattının, uluslararası olarak kabul gördüğü gibi tek (bütün) olduğu konusundaki sabit tezini yinelediğini ifade eden gazete, üçüncü GYÖ ayağının ise tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’iyle alakalı olduğunu ve Anastasiadis’in bu konuda “Türkiye’nin MEB belirleme konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’yle bir anlaşmaya varması gerektiği konusundaki tezini yinelediğini” kaydetti.

Anastasiadis’in mektupta, Rum hükümetinin “hidrokarbonlardan istifade edilmesinden elde edilen gelirlerle ilgili olan ve Kıbrıslı Türklere karşılık gelen payı da içerecek olan bir fon meydana getirilmesi konusundaki kararını tekrarladığı” da belirtildi.

Anastasiadis’in mektubunun, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gerçekleştireceği yeni ziyaret ile gayri resmi beş taraflı konferansın toplanmasına ilişkin kararın alınmasından önce dikkate alınması için, Guterres’e geçtimiz hafta gönderildiğini yineleyen gazete, Lute’un önümüzdeki pazar günü adaya geleceğini ve pazartesi günü iki liderle ayrı ayrı görüşeceğini belirtti.

Gazete, Lute’un 12 Ocak Salı günü New York’a dönmek için adadan ayrılacağını da yazdı.

“Diplomatik çevrelere” dayanarak, Lute’un adadaki misyonunun hedefinin 5+1 formatındaki gayriresmi konferansın hazırlığının yapılması olduğunu da yazan gazete, “aynı çevrelerin” gazeteye, 5+1 formatındaki gayriresmi konferansın yapılacağının kesin olarak addedilmesi gerektiğini söylediklerini iletti.

Gazete, bununla birlikte, geriye kalan her şeyin, yani Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferans çerçevesindeki özlü müzakerelerin, hala daha belirsizlik içerisinde olduğunu da kaydetti.

UNFICYP KARARI 28 OCAK’TA

Öte yandan gazete, BM Güvenlik Konseyinin Ocak ayı programına göre, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün görev süresinin uzatılması kararının benimsenmesiyle ilgili toplantının Ocak ayının 28’inde gerçekleşeceğini de yazdı.

14 Ocak’ta UNFICYP’e birlikleriyle katkıda bulunan ülkelerin katılımıyla telekonferans yöntemiyle bir toplantı yapılmasının ayarlandığını kaydeden gazete, 19 Ocak’ta ise üyelerin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından kapalı istişarelerle bilgilendirileceklerini haber verdi.

Gazete Guterres’in UNFICYP’le ilgili raporunun üyelere 8 Ocak’ta verilmesinin beklendiğini de ekledi.

Politis gazetesi ise “İsviçre İçin Valiz Hazırlıyorlar” başlıklı haberinde, Rum Hükümetinin dün, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un önümüzdeki Pazar günü adaya geleceğine dair bilgileri resmi olarak teyit ettiğini yazdı.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün, Politis gazetesinin radyosuna yaptığı açıklamada, korona virüsü pandemisi yüzünden en ağır basan senaryonun gayri resmi konferansın Şubat ayının ilk 15 günü içerisinde İsviçre’de gerçekleşmesi olduğunu, ancak şimdilik bu meseleyle ilgili elle tutulur bir şey bulunmadığını ifade etti.

Gazete şu an kesin olan tek şeyin gayri resmi konferansın AB üyesi bir devlette gerçekleşmeyeceği olduğunu, çünkü her zaman olduğu gibi, benzer tipteki görüşmelerin ya ABD ya da İsviçre’de yapıldığını kaydetti.

Öte yandan Rum hükümetinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderildiğini doğruladığını da yazan gazete, mektupta, müzakerelerin yeniden başlaması ışığında, uygun bir ortam meydana getirilmesi çabasıyla müdahil taraflarca uygulanabilecek bir dizi Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) kayda geçirildiğini yazdı.

Gazete Rum kesiminin mektupta “arzu edilen hedefin, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelindeki bir çözümden başka bir şey olmadığını, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla tezat olan herhangi bir başka çözüm temelini kabul etmediğini açıklığa kavuşturduğunu” da iletti.

Gazete, Rum tarafınca ortaya konulan inancın, herkesin kendi tutumuna göre diyalog masasında değerlendirileceği şeklinde olduğunu da ekledi.

Alithia gazetesi ise “Lute Pazartesi Günü Lefkoşa’da Temaslara Başlıyor” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Guterres’e gönderdiği mektupta “Türk tarafının önerdiği iki devlet çözümünün net bir şekilde reddedildiğini ve iki kesimli iki toplumlu federasyona olan desteğin vurgulandığını” aktardı.

İlgili haberler Haravgi gazetesinde ise “Çözüm Perspektifin Desteklemek İçin GYÖ’ler… Lute Pazartesi Günü Liderleri Ayrı Ayrı Görecek” başlıklarıyla yer aldı.