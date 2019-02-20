  • BIST 101.909
  • Altın 229,629
  • Dolar 5,3104
  • Euro 6,0238
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Anastasiadis hellim dosyası konusunda Juncker’e mektup gönderdi

»
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Hellim”in Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak AB tarafından onaylanması için yapılan başvurunun ileri götürülmesi talebiyle AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e mektup gönderdiği bildirildi
Anastasiadis hellim dosyası konusunda Juncker’e mektup gönderdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Hellim”in Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak AB tarafından onaylanması için yapılan başvurunun ileri götürülmesi talebiyle AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Anastasiadis’ten Juncker’e Çağrı – Hellim Blok – Hellim Dosyanın, Kıbrıs Sorunundan ve Yeşil Hat Tüzüğü’nden Ayrılması İçin Mektup” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e bir mektup göndererek, 2015 yılından beridir beklemede olan Hellim Dosyasının onaylanması talebinde bulunduğunu yazdı.

AB Komisyonu’nun “Hellim Dosyası” için başvuru dilekçesini 28 Temmuz 2015’te kamuoyuna duyurduğunu ancak o günden beridir dosyanın sürüncemede beklediğini hatırlatan gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Anastasiadis’in Juncker’e konu hakkında mektup gönderdiğini iddia etti.

Habere göre, Anastasiadis mektubunda Juncker’den hellim dosyasının onaylanmasını talep etti.

Gazete, diğer ülkelerin AB Komisyonu’na yaptıkları benzer başvuruların on ay gibi bir sürede sonuçlandırılmakta olduğunu ancak hellim dosyasının Kıbrıs sorunu ve Yeşil Hat Tüzüğü’yle ilişkilendirilmesi sebebiyle üç buçuk yıldır beklemede kaldığını vurguladı.

Hellim konusunun dün Rum Meclisi Tarım Komitesi’nde ele alındığını aktaran gazete, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in komitede yaptığı konuşmada, Anastasiadis’in mektubuna açıkça değinmemesine karşın perde gerisinde gerçekleştirdikleri girişimlerden söz ettiğini yazdı.

Kadis, hellim dosyasının teknik açıdan onaylandığını ancak siyasi bir kararla blokede bulunduğunu ifade ederek menşe tescilinin Kıbrıs sorunu ve Yeşil Hat tüzüğüyle ilişkilendirilmesinin ilk kez görülen bir şey olduğunu ve AB’nin kanunlarında böyle bir şeyin yer almadığını iddia etti.

Gazete, söz konusu toplantıda süt ve süt ürünleri üreticileriyle hayvancıların da hazır bulunduklarını, komite üyesi Rum siyasi partilerinin temsilcilerinin ise toplantı sonrasında yaptıkları açıklamalarda Rum hükümetinin nu konudaki politikasını eleştirdiklerini aktardı.

Toplantıda ayrıca, Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu Hellim peynirinin AB ticari markasını İngiltere’de kaybetmesi konusu da ele alınırken, Rum Hukuk Dairesi’nin AB ticari markasının korunması için her türlü girişim ve eylemi gerçekleştirmekte olduğu vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis, “Hellim Başka Kıbrıs Sorunu Başka Şey”; Alithia “Kurtarma İçin Hukuki Mücadeleler”; Haravgi “Hellim Markasının Kaybedilmesi Kurban Arıyorlar”.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prodromu: “Anastasiadis’i eleştirerek, suçlamak sadece Türk propagandasını güçlendirir”19 Şubat 2019 Salı 14:05
  • ‘Lakkotripis’ten Kıbrıslı Türklerin elektrik borçları konusunda gizli mektup’19 Şubat 2019 Salı 14:00
  • Brexit durumunda Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin durumu ne olacak?19 Şubat 2019 Salı 13:55
  • Şilluris üçlü görüşmenin başarılarına değindi19 Şubat 2019 Salı 13:50
  • Akıncı ile Neofitu, Girne'de bir araya geldi18 Şubat 2019 Pazartesi 23:26
  • 4 Temmuz 2017 tutanağı gündemdeki yerini koruyor18 Şubat 2019 Pazartesi 14:35
  • Limasol Kaymakamlığı önünde çadırlı eylem18 Şubat 2019 Pazartesi 14:30
  • Anastasiadis ile May telefonda görüştü18 Şubat 2019 Pazartesi 14:25
  • Hristodulidis Brüksel’de18 Şubat 2019 Pazartesi 14:20
  • Anastasiadis “Glafkos” yatağı sonuçları konusunda iyimser18 Şubat 2019 Pazartesi 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti