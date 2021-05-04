Anastasiadis, “herkesin sabrının bir sınırı var"

Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip 97 bin Kıbrıslı Türk bundan utanmalı mıdır?” diye sordu.

Tartışmaya girmek istemediğini belirten Anastasiadis, “herkesin sabrının bir sınırı olduğunu” söyledi.

Anastasiadis’in açıklaması şu şekilde:

“Bizim çabamız, BM’nin AB’nin ve Türkiye üzerinde nüfus kullanabilecek ülkelerin Kıbrıs konusunda BM parametrelerinin dışına çıkan karşı tarafa orantılı bir tepki vermesini sağlamak adına uluslararası bir aydınlanma sürecinin parçasıdır.

Sayın Tatar’a sormak istiyorum, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip 97 bin Kıbrıslı Türk bundan utanmalı mıdır?

Gereksiz tartışmalara girmek istemiyorum ama herkesin sabrının da bir sınırı vardır.”