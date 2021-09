Anastasiadis New York’ta Irak Cumhurbaşkanıyla Bir Araya Geldi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, New York’ta gerçekleştirilen 76’ıncı BM Genel Kurulu toplantısı çalışmaları çerçevesinde bir dizi temaslarda bulunduğu haber verildi.

Anastasiadis’in temasları çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le bir araya geldiğini yazan Alithia gazetesi, Irak’ın, Mısır’ın da katılımıyla Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında gerçekleştirilen üçlü işbirliği mekanizmasında yer alması perspektifinin, görüşmede ele alınan konulardan biri olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede bölgesel gelişmeler, Kıbrıs sorunundaki mevcut durum, ikili ilişkiler, AB-Irak ilişkileri aynı zamanda Irak’ın üçlü işbirliği mekanizmasına katılımının ele alındığını kaydeden gazete, Anastasiadis’in görüşmede, Rum Yönetiminin Irak’taki istikrar ve güvenliğe olan ilgisini vurguladığını iletti.

Bunun komşu ülkeler ve geniş bölgeye de etkisi olduğu, öte yandan Anastasiadis’in görüşmede “Kıbrıs karşısındaki Türk meydan okumaları ile mülteci konusunun Türkiye tarafından araçsallaştırılmasına atıfta bulunduğu” da kaydedildi.

Gazete Irak Cumhurbaşkanı Salih’in ise Anastasiadis’i, Irak’taki mevcut durum ve ülkede yaklaşan seçimler konusunda bilgilendirdiğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Anastasiadis’in yarın BM Genel Kurulunda yapacağı konuşmanın ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrof’la görüşeceğini ve görüşmede Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodfulidis’in de yer alacağını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in New York temasları çerçevesinde, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesinin temsilcileriyle bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğini de iletti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de dün New York’ta bazı temaslarda bulunduğunu kaydeden gazete, Hristodulidis’in Akdeniz İçin Birlik Genel Sekreteri Nasser Kamel’le bir araya geldiğini belirtti.

Hristodulidis ile Kamel arasında olumlu ve verimli bir görüşme yapıldığını yazan gazete, Hristodulidis’in “Akdeniz bölgesinin karşı karşıya bulunduğu ortak problemlerin kollektif çözümler gerektirdiğini söylediğini” aktardı.

Anastasiadis’in yarın akşam Amerika’daki Rum örgütleri federasyonunun düzenleyeceği akşam yemeğine katılacağını da belirten gazete, Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’un yemeğe katılıp katılmayacağının ise henüz kesin olmadığını ekledi.