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Angolemli: “Ben şimdi kime konuşayım. Bu şekilde Meclis toplantısı olmaz''

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TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli “Pandemiye ilişkin hükümet icraatları” ile ilgili konuşmasında, Danışma Kurulu’nda karar alınması gerektiğini ve Meclis toplantılarının öğleden sonra yapılması konusunda formül üretilmesi gerektiğini kaydetti.
Angolemli: “Ben şimdi kime konuşayım. Bu şekilde Meclis toplantısı olmaz''

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli “Pandemiye ilişkin hükümet icraatları” ile ilgili konuşmasında, Danışma Kurulu’nda karar alınması gerektiğini ve Meclis toplantılarının öğleden sonra yapılması konusunda formül üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan’ın gelir gelmez Meclis’e gelmesi gerektiğini ve Meclis’te çalışmalara katkı koyması gerektiğine dikkat çeken Angolemli, “Ben şimdi kime konuşayım. Bu şekilde Meclis toplantısı olmaz. Danışma Kurulu buna bir formül bulması lazım.” ifadelerini kullandı.

Altyapının olmamasından dolayı sorunların arttığını dile getiren Angolemli, adaya gelen öğrenci, öğrenci ailesi ile nüfusun arttığını fakat bununla birlikte hastane veya polisin altyapısının güçlendirilmemesinden dolayı yaşanan sıkıntıları anlattı.

Üniversiteden yaklaşık bine aşkın öğrencinin ülkelerine dönemediğini anımsatan Angolemli, bu gençlerin paralarının kalmadığını ve suç işleme oranlarının da buna paralel arttığını söyledi ve hükümetin acilen bu konuda önlem alması gerektiğini vurguladı.

Hiçbir kesimin görüşleri alınmadan bilim kurulunun kapatma kararı almasını da eleştiren Angolemli, görüşler alınarak kararlar üretmenin daha sağlıklı olacağını, bu nedenden dolayı da paydaşlarla iletişim kurulması gerektiğini kaydetti.

Daha öncele Meclis’te Başbakanların yerinden ayrılmadığını dile getiren Angolemli, askerlerin aylardır izne çıkarılmamasına artık bir son verilmesi ve askeri konularda hassas olunması gerektiğini belirtti.

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