Angolemli: “Üreticiler Alın Terinin Karşılığını Alması Lazım”

Yılladır gündemde olan Hal Yasası ile ilgili hem üretici hem de tüketicilerde büyük bir beklenti olduğuna dikkat çeken Angolemli, yasanın geçmesinin önemli olduğunu ancak yasa geçtikten sonra uygulanmasının denetlenmesinin daha da önemli olduğunu vurguladı.

Yasanın denetlenmesinde yaşanacak olası sıkıntıların başka sorunları da beraberinde getirebileceği uyarısında bulunan Angolemli, ilgili bakanlığın çok büyük bir kesimin beklentisi olan bu yasa geçmeden önce gerekli altyapıyı sağlaması gerektiğini kaydetti.

“Üreticiler alın terinin karşılığını alması lazım” diyen Angolemli, ürünlerin aracıların ortadan kalkarak tüketiciye daha ucuz ve hijyen koşullarında ulaştırılması beklentisi olduğunu, bunun uygulanması için de gerekli altyapı ve tüzüklerin önceden hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Angolemli TDP olarak bu yasanın ivediliğine olumlu oy vereceklerini de ifade etti.