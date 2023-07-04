Ani ve Gayri Tabi Ölüm (Gelişme)

01.07.2023 tarihinde, Gönyeli’de kalmakta olduğu otel odasında aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Okan TİRYAKİ (E-30)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.
Soruşturma devam etmektedir.
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