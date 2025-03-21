Ankara ve İzmir'de 5 günlük eylem yasağı

İzmir Valiliği ve Ankara Valiliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 105 kişiyle birlikte gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların ardından, kentlerde 21-25 Mart tarihleri arasında tüm toplantı, gösteri ve basın açıklamalarını yasakladığını duyurdu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta 105 kişiyle birlikte gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte sürüyor.

İstanbul'da CHP'nin çağrısı üzerine binlerce vatandaş iki gün boyunca İBB binasının olduğu Saraçhane Meydanı'nda buluştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane Meydanı'nda yaptığı çağrıda, meydanlarda ve sokaklarda olacaklarını söyledi, pazar günü yapılacak olan CHP'nin cumhurbaşkanı ön seçimine ve dayanışma oylamasına katılım çağrısı yaptı.

İstanbul'da İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Boğaziçi Ünivertesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Galasatasaray Üniversitesi, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nden öğrenciler başta olmak üzere birçok kentteki üniversite öğrenciler kampüslerde yürüyüş yaptı, meydanlarda protestolara katıldı.

İzmir Valiliği ve Ankara Valiliği, protestoların ardından kentlerde 21-25 Mart tarihleri tüm toplantı, gösteri ve basın açıklamalarını yasakladığını duyurdu.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10:00’dan – 25.03.2025 günü saat 23:59’a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."

Ankara Valiliği tarafında yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı istihbar olunmuştur. Bu kapsamda İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el İlanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'dan, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır. Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

CHP 23 Mart'ta ön seçim yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bir sonraki genel seçim için Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart 2025 tarihinde ön seçim yapacak. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde kurulacak 'Dayanışma Sandığı' ile parti üyesi olmayanlarda oy kullanabilecek.

Gözaltında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olmak için 21 Şubat'ta resmî başvuruda bulunmuştu. İmamoğlu adaylığını, “Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak mensubu olmaktan onur duyduğum CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmak için resmî müracaatımı yaptım. Yolumuz açık olsun" sözleriyle duyurmuştu.