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Ankara'da Bir Binanın Garajında 3 Gencin Cesedi Bulundu

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.
Ankara'da Bir Binanın Garajında 3 Gencin Cesedi Bulundu

 

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinde 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

 
 

 

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