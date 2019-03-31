“Ankara’da Mansur Yavaş yüzde 48, Özhaseki yüzde 38” #Seçim2019

Mansur Yavaş’tan seçim sonrası ilk mesaj geldi.

Seçim sonuçlarını Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde takip eden Yavaş, “Yüzler gülüyor, sandıkları terk etmeyin” dedi.

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüzler gülüyor, Ankara’da her şey kontrol altında. Bereket ve huzurun Ankara’da hakim olmasına saatler kaldı. Sandıklarımızı terk etmeyelim” dedi.

Yavaş şu fotoğrafı paylaştı:

Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ankara’da Mansur Yavaş yüzde 48, Özhaseki yüzde 38 malum Ajans ne derse desin” ifadelerini paylaştı.