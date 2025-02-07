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Ankara'da sahte içki ölümleri: 33 kişi öldü, 20 kişi yoğun bakımda

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Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.
Ankara'da sahte içki ölümleri: 33 kişi öldü, 20 kişi yoğun bakımda

Valilikten yapılan açıklamada sahte içki sebebiyle 13 kişinin tutuklandığını söyledi.

Valilik 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada sahte içkiye bağlı ölümlerde artış olduğunu söyleyerek vatandaşları uyarmıştı.

Vali Şahin açıklamasında sahte içkiyle mücadele amaçlı denetimlerde 62 tonu Düzce'de ve Konya'da ve yaklaşık 40 tonu da Ankara'da olmak üzere 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiğini söyledi.

İstanbul'da da Ocak ayında en az 90 kişi sahte içki nedeniyle hastanelere başvurmuş, 38'i hayatını kaybetmişti.

Sahte alkol kaynaklı ölümlerin çoğu metanol zehirlenmesiyle gerçekleşiyor.

Metanolün çok düşük oranlarda kullanılması bile kalıcı sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabiliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Pınar Erkekoğlu, "Sahte dediğimiz alkol metanol içeriyor. Metanol, alkolün yerine kullanılabiliyor ya da içine eklenebiliyor. Bu ekleme sonucunda da belirli toksik etkiler ortaya çıkıyor" diyerek açıklıyor.

Metanolün, başta kalıcı körlük olmak üzere pek çok toksik etkisi bulunuyor.

Sahte alkolü ayırt etmek mümkün mü?

Prof. Erkekoğlu, sahte alkolü kokusundan ya da görüntüsünden ayırt etmenin mümkün olmadığını söylüyor:

"Metanol, bildiğimiz alkolün yerine kullanabiliyor çünkü daha ucuz, daha kolay bulunuyor ve etanole göre sentezi daha kolay, daha hızlı elde edilebiliyor."

"Gözümüzle anlamamız mümkün değil çünkü metanol de etanol de berrak ve renksiz sıvılar."

Erkekoğlu'na göre sahte alkolden korunmanın en iyi yolu; iyi firmaların ürünlerini tercih ederek ucuz fiyatlı alkol kullanmaktan kaçınmak, güvenilir yerlerde içki tüketmek ve evde alkol üretiminden uzak durmak:

"Sadece sahte diye tabir ettiğimiz içkilerin değil, ucuz fiyatlı içkilerin baş ağrısı, dönmesi ve mide bulantısı gibi etkileri daha fazladır."

"Bunlar yüzde 100 etanol içermek yerine; metanol, bütil alkol gibi başka alkollerin kalıntıları ve hatta sentez esnasında oluşan farklı ara ürünler içerebilir."

"Dolayısıyla burada sadece metanol toksitesinden değil, diğer ara ürünlerin ve başka alkol türevlerinin ciddi anlamda toksisitesinden de bahsetmemiz mümkün."

'Astronomik market fiyatları, sahte içki arzını ve talebini artırıyor'

Sahte içki ölümlerinin alkol fiyatlarındaki artışla bağlantılı olduğunu düşünenler de var.

Aralık ayında sahte içki kaynaklı ölümleri Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Üst üste gelen maliyet ve vergi zamlarıyla birlikte astronomik market fiyatları, sahte içki arzını ve talebini artırmakta, vatandaşı merdiven altına yönlendirmektedir" demişti.

Bulut insanların ağırlaşan ekonomik şartlar altında fiyatı daha ucuz olan ancak içeriği bilinmeyen ürünleri aldığını savunmuştu.

Resmi Gazete'de 25 Aralık'ta yayımlanan bir kararla rakı ve bira hariç içkilerin maktu ÖTV miktarı yaklaşık yüzde 13 zamla 1269 TL'den 1428 TL'ye yükseltilmişti.

Bu 70'lik şişe başına 60 TL'den fazla zam anlamına geliyordu.

Yeni yılın ilk günlerinden itibaren farklı içki gruplarına yeni zamlar açıklandı.

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