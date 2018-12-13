Ankara'da tren kazası: Ölü sayısı artıyor

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesinde kılavuz lokomotife çarptı. Kazanın gerçekleşme sebebine dair valilik, bakanlık ve ajanslardan farklı bilgiler gelirken 3'ü makinist olmak üzere 9 kişinin öldüğü, en az 46 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza, 06.30 sıralarında Marşandiz istasyonunda meydana geldi. Ankara Valiliği konu hakkında ilk yaptığı açıklamada YHT ile banliyö treninin çarpıştığını belirtti. Açıklamada, “Ankara’dan Konya’ya giden Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı” dendi. Ulaştırma Bakanlığı da ilk yaptığı açıklamada YHT'nin kontrol lokomotifine çarptığını ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında "Lokomotifin orada olmaması gerekiyordu" denildi.

Şahin: 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı

Daha sonra bölgeye giden Ankara Valisi Nasip Şahin, 4 kişinin öldüğünü, 43 vatandaşın da yaralandığını açıkladı. Şahin, tren kazasının YHT'nin aynı güzergâhta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu geldiğini de söyledi.

Ölü sayısı arttı

Daha sonra gelen bilgilere göre biri makinist olmak üzere 7 kişinin öldüğü, 46 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ankara Valiliği, kazaya dair şu bilgileri verdi:

“Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1’i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.”

Ankara Valiliği'nin ardından açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, 3'ü maknist olmak üzere 9 kişinin öldüğünü açıkladı. Olay yerinde bilgilendirmelerde bulunan Turan şunları söyledi:

"Lokomotif ile kafa kafaya çarpışarak kaza meydana gelmiştir. Kaza yerinde saat 10.00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş, bunlardan biri de hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir.

Gelişmelerle ildili sizin aracılığınızla bilgi vereceğiz. Ölen vatandaşlarımıza allahtan rahmet diliyorum. Hastanelerimizde tedavi gören 47 vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum. Enkaz altında yaralı yok.

Araştırma inceleme çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız."

Turan, gazetecilerin kazada ihmal olup olmadığına dair soruya cevap vermedi.