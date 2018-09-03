Ankara'dan çok önemli mesajlar

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşme tamamlandı.

İki Bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türkü’nün haklarının korunmaya devam edileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, olası bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için, sonuç odaklı olması gerektiğine dikkat çekti.

Mevlüt Çavuşoğlu, “Laf olsun diye uzun zaman kaybına kimsenin tahammülü yok” dedi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Özersay’la ay sonunda New York’ta yeniden beraber olacaklarını da söyledi.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Çavuşoğlu’na bu kritik dönemde yaptığı davet için teşekkür etti.

Uluslararası ve bölgesel aktörler arası ilişkilerin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirten Bakan Özersay, “Bu konuları takip ediyoruz. Bugün bu konular ortağımız ve müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti ile görüşmeye başladık.” Dedi.

“Yerleşmiş kalıpların dışında bazı adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuşan Özersay, ay sonunda BM Genel Kurul Toplantıları sırasında ele alınacak konuları da gözden geçirdiklerini söyledi.

Bugün ele aldıkları ve alacakları konularda tam bir mutabakat ve görüş birliği içerisinde olduklarını belirten Bakan Özersay, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



BRT