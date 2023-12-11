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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e sahada yumruk ve tekmeli saldırı!

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Bugün Ankara'da yapılan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakemin yere düşmesinin ardından Koca, Meler'i yerde tekmeledi.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e sahada yumruk ve tekmeli saldırı!

Bugün Ankara'da yapılan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakemin yere düşmesinin ardından Koca, Meler'i yerde tekmeledi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ankaragücü-Rizespor maçının bitiş düdüğüyle sahaya girerek orta sahadaki hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak yere düşürdü. Halil Umut Meler'in sol gözü şişti.

Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Meler darbe sonrası yere yığılırken Koca, yerdeki Meler'e tekme attı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Fotoğraf: AA

Taraftarlar Koca'ya destek verdi!

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

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