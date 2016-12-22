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Antarktika'dan soğuk kente duraklara ısıtıcılı çözüm

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Antarktika'dan soğuk kente duraklara ısıtıcılı çözüm
Doğu Anadolu'daki kar yağışının ardından hava sıcaklığının Güney Kutbu'ndaki Antarktika'dan da daha soğuk olduğu Ağrı'da otobüs duraklarına ısıtıcı konuldu.

Yaz mevsiminin yaşandığı Antarktika'da hava sıcaklığı dün sıfırın altında olmak üzere 24, bugün ise 23 derece oldu. Doğu Anadolu'daki Ağrı'da ise hava sıcaklığı önceki gece sıfırın altında 28, dün gece ise sıfırın altında 27 derece olarak ölçüldü.

 

Kentte bir süredir devam eden soğuk havalar sebebiyle zaman zaman hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'da, otobüs duraklarında bekleyen yolcular için yeni bir uygulama başlatıldı.

ARAS EDAŞ Ağrı İl Koordinatörlüğünce kentteki 8 otobüs durağına elektrikli ısıtıcı konulması için çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında ilk etapta 3 durağa ısıtıcı koyan görevliler, diğer 5 durağa da kısa süre içinde ısıtıcı yerleştirecek.

Kentte 24 saat çalışan ısıtıcılar sayesinde, çocuklar başta olmak üzere duraklarda bekleyenlerin üşümesi önlenmeye çalışılıyor.

"Halktan da olumlu tepkiler aldık"

ARAS EDAŞ Ağrı İl Koordinatörü Fikret Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'da son yılların en sert kışını yaşadıklarını söyledi. Vatandaşların mağdur olmaması için çaba sarf ettiklerini anlatan Türkmen, şöyle devam etti:

"Şirket olarak vatandaşların mağduriyetini bir nebze olsun gidermek için yoğun kullanılan otobüs duraklarına ısıtıcı koyduk. Bu şekilde özellikle çocukların ve vatandaşların mağduriyetini önlemek istedik. Bu projeyi yaptıktan sonra halktan da olumlu tepkiler aldık. İlerleyen süreçte diğer duraklara da ısıtıcı takmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Umarız bir nebze de olsa vatandaşlarımıza katkı sağlarız."

"Sabah öğrencilerimiz duraklarda donma tehlikesi yaşıyorlardı"

Vatandaşlardan İsmail İnk, kentte ilk defa ısıtıcılı durak kurulduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Ağrı'da hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğünü anımsatan İnk, şöyle konuştu:

"Sabah öğrencilerimiz duraklarda donma tehlikesi yaşıyorlardı. Ama şu anda gerçekten de çok büyük bir faydası var. Bu gurur verici. Ağrı'da ilk defa böyle bir şey yaptıkları için tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum. Halk çok memnun. Ben kendim de şu anda ısınıyorum gerçekten çok büyük faydası var." 

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