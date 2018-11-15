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AP rapor taslağı Türkiye için “Havuç Kırbaç”

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Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye ile ilgili rapor taslağında, “havuç kırbaç” taktiğini benimsediği belirtildi.
AP rapor taslağı Türkiye için “Havuç Kırbaç”

Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye ile ilgili rapor taslağında, “havuç kırbaç” taktiğini benimsediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Türkiye İçin Havuç Kırbaç-AP: Kıbrıs Sorununa İlişkin Olumlu Rapor Taslağı-Gümrük Birliği’nin Yükseltilmesi İse Kabul Edilemez”  başlıklı haberinde, Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye ile ilgili rapor taslağına yer verdi.

Gazete Avrupa Parlamentosu’nun rapor taslağına atıfta bulunarak, bir  yandan Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs sorununda, “MEB” konularında memnun edildiğini, diğer yandan ise Avrupa-Türkiye ilişkileri ve özellikle Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi konusunda ise Rum tarafının görüşlerini boşadığını yazdı.

AP Türkiye raportörü Sosyalist grup üyesi Kati Piri’nin hazırladığı rapor taslağında,  Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye ile olan katılım  müzakerelerinin resmen sonlandırılması şeklindeki görüşünde ısrarlı olduğunu yazan gazete bu sürecin yerine, Rum Yönetimi’nin izlediği politika ve taleplerinin tam zıttı olan,  Gümrük Birliği’nin modernleştirilmesinin konulmasıyla “flört ettiğini” belirtti.

Gazete rapor taslağında “Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi müzakerelerinin tekrarlanmasına ilişkin BM’nin çabalarını selamladığı, AB normları ve BM kararları temelinde, yaşayabilir, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına destek verdiği” şeklindeki ifadelerin de yer aldığını yazdı.

Habere göre taslakta Türkiye’ye, “kapsamlı bir çözüm sağlanmasına katkı koyması, Kıbrıs’tan askerlerini çekmeye başlaması, Maraş’ı BM’ye geri verme, Ada’daki demografik dengelerin değiştirilmesine yönelik her türlü faaliyetten kaçınma” çağrısında da bulunuldu.

Taslakta, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin önemli çalışmasının övüldüğünü yazan gazete Türkiye’nin iç meselelerinin de rapor taslağında yer aldığını belirtti.

Gazete, rapor taslağının gelecek haftadan itibaren Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi tarafından görüşülmeye başlanacağını yazdı.

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