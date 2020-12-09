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Apple, AirPods Max'i tanıttı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple 'AirPods Max' isimni ilk kulak üstü kulaklığını görücüye çıkardı.
Apple, AirPods Max'i tanıttı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Apple son aylarda hakkında onca sızıntı ve söylenti çıkan ilk kulak üstü kulaklık modeli  AirPods Max’i görücüye çıkardı.

Fiyatı ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan AirPods Max 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile 15 Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulacak.

Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri ile gelen model aktif gürültü engelleme, adaptif ekolayzır, dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kulaklık tek şarj ile 20 saate kadar müzik dinleme ve sesli görüşme imkanı sağlıyor. 

AirPods Max'te bulunan takip özelliği sayesinde kullanıcılar kulaklığı taktığında medyan otomatik olarak oynatılıyor, çıkardığında ise yine otomatik olarak duraklatılıyor. 

Kulaklığın iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile uyumlu olduğunun altını çizen Apple, AirPods Max'i Apple dışındaki cihazlarda kullanılması durumunda tüm özelliklerden faydalanılamayacağını belirtiyor.

Apple geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone SE modelini ülkemizde 5 bin 299 TL fiyat etiketi ile satıyor. Başka bir deyişle dün tanıtılan kulaklık bu iPhone modelinden daha pahalı bir fiyata satışa sunuldu.

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