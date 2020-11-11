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Apple En Hızlı Bilgisayarını Tanıttı

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Apple, dün akşam internet üzerinden gerçekleştirdiği "Bir Şey Daha” etkinliği ile yeni ürünlerini tanıttı.
Apple En Hızlı Bilgisayarını Tanıttı

Şirket içinde üretilen M1 çipi ile donatılan ilk Mac bilgisayarlarını 10 Kasım’da görücüye çıkaran Apple, M1’in PC çipine kıyasla iki kat daha fazla performans sağladığını duyurdu. Şirket bilgisayarında daha önceden Intel’in ürettiği çipleri kullanıyordu.

Teknoloji devinin bugüne kadarki en yüksek performanslı çipi olan M1’in yer aldığı yeni Macbook Air, Apple’ın bugüne kadar ürettiği en hızlı bilgisayara dönüştü.

Pandemi nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitimin devam ettiğini dikkate olarak güç bağlantısız 18 saat video oynatma ve 15 saat kablosuz web taraması imkanı sunan yeni MAcbook Air’in fiyatı 999 dolardan başlıyor.

3,5 kata kadar daha hızlı CPU, 5 kata kadar daha hızlı GPU, 9 kata kadar daha hızlı yapay öğrenme performansına sahip yeni Macbook Air Türkiye’de 17 Kasım’dan itibaren satışa çıkacak ve başlangıç fiyatı 10 bin 999 lira olacak.

13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Macbook Air’in baz modeli 16 GB belleğe sahip. Depolama kapasitesi ise 2 TB’a kadar yükseltilebiliyor.

Apple, ayrıca M1 işlemciye sahip yeni Mac Mini’ye de vitrine çıkardı. Türkiye başlangıç fiyatı 7 bin 899 liradan başlayan yeni Mac Mini, öncekinden üç kat daha hızlı.

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