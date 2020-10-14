  • BIST 1.182
  • Altın 485,094
  • Dolar 7,9305
  • Euro 9,3131
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 pozitif vaka

Apple, iPhone 12'yi tanıttı; işte özellikleri ve fiyatı

»
Teknoloji devi Apple, yeni modeli iPhone 12'nin özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Apple CEO'su Tim Cook'un açıklamasına göre, iPhone 12 mini 699, iPhone 12 799, iPhone 12 Pro 999 ve iPhone 12 Pro Max 1099 dolardan satışa çıktı
Apple, iPhone 12'yi tanıttı; işte özellikleri ve fiyatı

Şirket, yeni telefonlarda 5G teknolojisinin de yer alacağını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji firması Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 12 ailesi, Apple Park’ta düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. 

Siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak iPhone 12, OLED özellikli 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 

A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunuyor. 4GB RAM’e sahip iPhone 12’de 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde depolama seçecekleri mevcut.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, iPhone 12 modellerinde 5G teknolojisinin yer alacağını açıkladı.

İlk model iPhone 12 799 dolar, iPhone 12 mini modeli ise 699 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.

iPhone 12 Pro modeli 999 dolar, iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

iPhone 12 ailesinin tanıtılmasının ardından Apple’ın sitesinde iPhone SE’nin fiyatı 399, iPhone XR’ın fiyatı 499, iPhone 11’in fiyatı ise 599 dolara kadar düştü.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pandemiye rağmen yatırım arttı! Ek istihdam...12 Ekim 2020 Pazartesi 10:31
  • iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı10 Ekim 2020 Cumartesi 13:30
  • Seçim tedbiri! Facebook askıya aldı!08 Ekim 2020 Perşembe 13:10
  • Instagram 10. yaşına özel yeni özellikler getirdi!07 Ekim 2020 Çarşamba 14:10
  • Bir Kahve Satarken Siber Suç Sahibi Olmayın!07 Ekim 2020 Çarşamba 09:12
  • Aygıt yazılımı önyükleme kiti olarak bilinen yazılım türünü kullanan casusluk eylemi tespit edildi06 Ekim 2020 Salı 14:30
  • 23 milyon dolar değerindeki tuvalet uzaya gönderiliyor04 Ekim 2020 Pazar 19:45
  • Apple'ı dolandırmaya çalıştılar, fena yakalandılar!02 Ekim 2020 Cuma 14:50
  • YouTube’un kararı iPhone kullanıcılarını sevindirdi02 Ekim 2020 Cuma 14:30
  • Onedio Çekilişi Başladı: Mobil Uygulamamızı İndiren Bir Kişiye Xiaomi Redmi Note 9 Pro Veriyoruz!02 Ekim 2020 Cuma 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti