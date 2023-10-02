  • BIST 8381.06
  • Altın 1627.271
  • Dolar 27.463
  • Euro 29.0843
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

Apple yeni telefonundaki sorunu kabul etti: Güncelleme yayınlanacak

» »
Apple, iPhone 15 Pro'nun aşırı ısınma sorununu kabul etti ve güncelleme yayınlayacağını söyledi.
Apple yeni telefonundaki sorunu kabul etti: Güncelleme yayınlanacak

Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcılarının cihazların beklenenden daha fazla ısınmasıyla ilgili şikayetlerini kabul etti.

Yapılan açıklamada şirket, aşırı ısınma sorununu çözmek için yakında bir yazılım güncellemesinin geleceğini söyledi.

Sorunların, iOS 17'deki hatalardan ve Instagram ve Uber dahil bazı üçüncü taraf uygulamalarda yapılan ve A17 Pro çipine aşırı yük getiren son güncellemelerden kaynaklandığı görülüyor.

Apple, düzeltmeleri sunmak için doğrudan Instagram gibi uygulama geliştiricilerle çalıştığını söyledi.

Apple analisti Ming-Chi Kuo ise Apple'ın daha hafif bir iPhone 15 Pro arayışında soğutma konusunda taviz verdiğini savunuyor.

Ayrıca bazı raporlar, iPhone 15 Pro'nun yeni titanyum çerçeve tasarımının aşırı ısınmaya katkıda bulunabileceğini öne sürüyordu .

Ancak Apple, yeni malzemelerin önceki paslanmaz çelik iPhone'lara göre daha iyi ısı dağılımı sağladığını iddia ediyor.

Apple, aşırı ısınmanın bir güvenlik sorunu olmadığını ve uzun vadeli performansı etkilemeyeceğini vurguluyor.

Şirket, yeni iPhone'ların fotoğrafları ve diğer içerikleri arka planda indekslemesi nedeniyle başlangıçta daha sıcak çalışmasının normal olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Genel Kurul'a daimi üyelerden sadece birinin üst düzeyde katılmış olması moral bozucu27 Eylül 2023 Çarşamba 09:36
  • ABD 10 yıl içinde nükleer füzyon santrali kurmak istiyor26 Eylül 2023 Salı 12:52
  • Şili'de Villarrica Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi25 Eylül 2023 Pazartesi 15:54
  • Küba'nın Washington Büyükelçiliğine molotofkokteyli atıldı25 Eylül 2023 Pazartesi 14:10
  • Hollywood'da 'tarihi grevi' bitirebilecek anlaşma sağlandı25 Eylül 2023 Pazartesi 13:43
  • Tesla'nın insansı robotu Optimus'un son versiyonu ortaya çıktı25 Eylül 2023 Pazartesi 11:31
  • New York’ta öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı22 Eylül 2023 Cuma 16:55
  • ABD'de Senatör Menendez, 400 bin dolar değerinde külçe altını rüşvet almakla suçlanıyor22 Eylül 2023 Cuma 12:03
  • Ünlü yazarlar ChatGPT'ye dava açtı: Kitlesel ölçekte sistematik hırsızlık22 Eylül 2023 Cuma 10:37
  • BM Genel Sekreteri Guterres, insanlığın "iklim kriziyle cehennemin kapılarını açtığını" belirtti20 Eylül 2023 Çarşamba 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti