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Apple yetkilisi, iPhone’ların aşırı ısınmasında bazı uygulamaları suçladı

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Apple yetkilisi, yeni iPhone’ların dokunulamayacak kadar ısındığı yönündeki son iddiaların yazılım ve uygulamayla ilgili hatalardan kaynaklandığını ve düzeltmelerin yakında yapılacağını söyledi.
Apple yetkilisi, iPhone’ların aşırı ısınmasında bazı uygulamaları suçladı

Yetkili, Mark Zuckerberg’e ait Meta şirketinin aralarında olduğu bazı şirketlerin uygulamalarının telefonun ısınmasına neden olduğunu belirtti. Bu uygulamalar arasında Meta’nın Instagram, Facebook ve Threads gibi uygulamaları var.

Şirket, en son iOS 17 yazılımındaki bir hata ve bazı üçüncü taraf uygulamaların sisteme aşırı yüklenmesi nedeniyle cihazın kurulum ve kullanıcının verilerini geri yüklemek için fazla çalışması nedeniyle cihazın ilk birkaç gün içinde aşırı ısınabileceğini söyledi.

Apple’ca Bloomberg’e yapılan açıklamada, “Aygıtı kurduktan veya geri yükledikten sonraki ilk birkaç gün boyunca, artan arka plan etkinliği nedeniyle aygıt daha sıcak olabilir. Ayrıca iOS 17’de bazı kullanıcıları etkileyen bir hata tespit edildi. Bu hata da bir yazılım güncellemesiyle giderilecek” dendi.

Apple, yetkilisi açıklamada iPhone’un aşırı ısınmasına neden olan uygulamaların arkasındaki geliştiricilerle birlikte çalıştığını ve düzeltmelerin yayınlanma sürecinde olduğunu söyledi.

Isınmanın sebebi olan uygulamalar

Yetkili, Meta Platforms Inc. şirketinin Instagram uygulamasının, Uber Technologies Inc. şirketinin uygulamasının ve Asphalt 9 oyununun cihazın normalden daha sıcak çalışmasına neden olduğunu söyledi.

Yeni üst düzey cihaz, iPhone için bir ilk olan titanyum çerçevenin yanı sıra gelişmiş oyun deneyimi için geliştirilmiş grafik bileşenine sahip bir A17 Pro çip içeriyor. Bazı araştırmacılar bu donanım değişikliklerinin soruna katkıda bulunmuş olabileceğini söyledi.

Ancak Apple, sorunun iPhone 15 Pro serisinin donanımıyla ilgili olduğunu reddederek, yeni tasarımın önceki paslanmaz çelik cihazlara kıyasla daha iyi ısı dağılımı sağladığını söyledi. Ayrıca, yaklaşan yazılım düzeltmesinin en son modellerin işlemcisini yavaşlatmayı içermeyeceğini söyledi.

‘Güvenlik sorunu yok’

Apple ayrıca sorunun bir güvenlik sorunu olmadığını ve iPhone’un performansını uzun vadede etkilemeyeceğini söyledi. En son modellerde yer alan yeni standart olan USB-C şarjının sorunun bir nedeni olmadığını da ekledi. Bununla birlikte, 20 vatın üzerinde hız sunan büyük bir şarj adaptörünün kullanılmasının iPhone’ların geçici olarak normalden daha sıcak hissetmesine neden olabileceğini söyledi.

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