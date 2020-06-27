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Apple'dan uyarı: TikTok milyonlarca iPhone kullanıcısının bilgilerine gizlice erişti

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Apple'dan uyarı: TikTok milyonlarca iPhone kullanıcısının bilgilerine gizlice erişti
Apple'dan uyarı: TikTok milyonlarca iPhone kullanıcısının bilgilerine gizlice erişti

Forbes’un haberine göre, Apple daha önce TikTok’un kullanıcılarının cihazlarındaki panoya gizlice erişim sağlamasına olanak tanıyan iOS 14’teki ciddi bir sorunu düzeltti.

Piyasaya sürülen yeni işletim sistemi, uygulamanın panoya kopyalanan son şeyi ne zaman okusa kullanıcıların uyarılmasını sağlayacak şekilde düzenlendi.

Uzmanlar bunun varsayımsal bir tehlike olmadığı ve sayısız uygulamanın halihazırda pek çok kullanıcının gizliliğini suistimal ettiği konusunda uyarıyor.

Mevcut diğer güvenlik endişelerinin yanı sıra uygulamanın Çin menşeli olmasının TikTok’a yönelik kaygıları artırdığı belirtildi.

Forbes’tan Zak Doffman’a konuşan TikTok’un sahibi Bytedance sorunun Google’ın eski bir yazılım geliştirme kitinden kaynaklandığını, bunun da sonrasında kaldırıldığını söylemişti.

iOS 14’ün beta sürümüne göre, yeni pano uyarısının dahil edilmesiyle TikTok’un panoyu hayli olağanüstü biçimde kötüye kullandığının görüldüğü ifade edildi. Dolayısıyla TikTok’un bu faaliyeti taahhüt ettiği gibi Nisan’da sonlandırmadığı belirtildi.

TikTok’a göre sorun “tekrarlayan spam içerikli davranışları tanımlamak için tasarlanmış özellik yüzünden tetikleniyor”. TikTok uygulamanın bu soruna neden açmayacak şekilde düzenlenen yeni versiyonunun App Store’da güncellendiğini belirtiyor.

TikTok ayrıca platformun, “kullanıcıların gizliliğini korumaya ve uygulamanın nasıl çalıştığı konusunda şeffaf olmaya kararlı olduğunu” söylüyor. Platform bu yıl uzmanları Şeffaflık Merkezin’nde ağırlamayı dört gözle beklediğini de belirtti.

Öte yandan TikTok’un cihazların panosuna erişim konusunda yalnız olmadığı pek çok diğer uygulamanın da değişiklikler yapması gerektiği belirtiliyor. Ancak bu uygulamalar arasındaki en yüksek profilli platformun TikTok olduğu aktarıldı.

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