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Apple’ın işe alım mülakatlarında belirleyici olan dört özellik

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Apple Ceo’su Tim Cook, işe alım mülakatlarında belirleyici olan dört özelliği açıkladı. Cook’a göre Apple’da çalışmak için işbirliği, yaratıcılık, merak ve uzmanlık özelliklerine ihtiyacınız var.
Apple’ın işe alım mülakatlarında belirleyici olan dört özellik

Tim Cook, İnovasyon ve uluslararası yönetim alanında fahri derece aldığı Napoli Federico II Üniversitesi’nde konuştu.

"Şirketimizde dünyayı değiştirmek isteyen, insanların hayatlarını zenginleştirmeyi amaçlayan ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isteyen insanlar var" diyen Cook, işe alımda dikkat ettikleri özelliklerden bahsetti.

İŞBİRLİĞİ

 

Tim Cook, Apple’da çalışmayı hayal eden herkesin ilk ihtiyaç duyduğu en önemli ihtiyacın meslektaşlarıyla işbirliği yapma yeteneği olduğunu söyledi.

Güçlü bireysel katkıların önemli olduğunu belirten Cook, "Ancak birlikte çalışan bir grup inanılmaz işler çıkarabilir. Eğer fikrimi sizinle paylaşırsam, bu fikir büyür ve harika işler ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

YARATICILIK

 

Apple çalışanlarında aranan özelliklerden birinin de yaratıcılık olduğunu belirten Cook, “Farklı düşünebilen ve sorunlara farklı bir açıdan bakabilen insanlar arıyoruz” dedi.

MERAK

 

Apple’ın meraka değer verdiğini ve meraklı bir yapıya sahip insanlar aradığını söyleyen Tim Cook, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir klişe olacak ama hiçbir soru aptalca değildir. İster akıllıca sorular olsun ister aptalca önemli değil. Bu sorular konunun derinlemesine anlaşılmasına yardımcı olur." 

UZMANLIK

 

Tim Cook son olarak uzmanlık konusuna değindi.

Apple’ın ilgili uzmanlığa sahip kişileri tercih ettiğini belirten Cook, “Endüstriyel tasarımda bir iş yapıyorsak bu konuda daha önce eğitim almış veya iş hayatında bu beceriye sahip olmuş birilerine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

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