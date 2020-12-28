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Arabasında uyuşturucu bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı

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Demirhan polis karakolu yanlarında aracını tehlikeli şekilde park etmesi üzerine aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunan zanlı Özgün Livaneli arandığını öğrenmesi üzerine polise teslim oldu
Arabasında uyuşturucu bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Demirhan polis karakolu yanlarında aracını tehlikeli şekilde park etmesi üzerine aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunan zanlı Özgün Livaneli arandığını öğrenmesi üzerine polise teslim oldu. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ramadan Karasalih, olguları aktardı. Polis, zanlı Özgün Livaneli’nin aracının 10.12.2020 tarihinde Demirhan Polis Karakolu’nun yakınına aracını tehlikeli şekilde park halinde bulunduğunu ve aracında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, aranan zanlının polise teslim olduğunu ve işlediği trafik suçuyla ilgili rapor edildiğini söyledi. Polis, zanlının bazı sözlü beyanları olduğunu ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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