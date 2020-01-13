  • BIST 120.207
  • Altın 292,856
  • Dolar 5,8581
  • Euro 6,5174
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi devrede

» »
Yeni araç kayıt sisteminin hizmete girmesinin üzerinden bir hafta geçti, bir haftada 347 kişi internet üzerinden seyrüsefer ücreti ödedi.
Araç Kayıt Otomasyon Sistemi devrede

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) sayesinde, araç sahipleri seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcını internet üzerinden ödeyebiliyor.

AKOS sisteminin tanıtım toplantısı bugün Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Uğur Umay Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, AKOS ile Araç Kayıt Dairesinde çağ dışı kalan sistemin de kaldırıldığını kaydetti.

Yeni sistem sayesinde seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarının internet üzerinden ödenebileceğini, ileride daha çok hizmetin internet üzerinden verilebileceğini kaydeden Bağzıbağlı, AKOS’un yeni bir yazılım olduğunu ve yeni sistem sayesinde Daire ve şubelerde hizmetlerin daha hızlı yapılabileceğini söyledi.

HİZMETLER

Bahse konu harçların ödenmesinin yanında, koçanların bilgisayarda hazırlanıp araç sahiplerine çıktılarının verileceğini kaydeden Kemal Bağzıbağlı, sistem üzerinden eski borçların da görülebilip ödenebileceğini kaydetti.

Trafik denetimlerinde polis memurunun tablet üzerinden plaka numarası girerek bahse konu aracın seyrüsefer harcının ödenip ödenmediğini, muayenesinin yapılıp yapılmadığını görebileceğini kaydeden Bağzıbağlı,  ancak yasa gereği, araç sahiplerinin seyrüsefer ruhsatının çıktısını araçta bulundurması gerektiğini kaydetti.  

İnternet üzerinden seyrüsefer ödemesi yapanların, “deyirmi” denen belgenin çıktısını da araçta bulundurması gerektiğini kaydeden Bağzıbağlı, yeni sistemin 6 Ocak’ta devreye sokulduğunu, bugüne kadar internet üzerinden 347 seyrüsefer, 173 muayene ödemesi yapıldığını kaydetti.

Mevcut seyrüsefer ödeme sayfasında seyrüsefer yenilemesi gelen araçların görüntülenebileceğini, araç sahiplerinin gelecek aylarda ödemesi gereken seyrüsefer harçlarını görüntüleyebilmesi için de çalışma yapıldığını kaydeden   Bağzıbağlı, seyrüsefer borçlarının taksitlendirilmesi için de çalışma başlatıldığını kaydetti.

İnternet ödeme sisteminden, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının http://bub.gov.ct.tr/ sitesinden erişilerek, plaka numarası, kimlik bilgileri ve koçan düzenleme tarihi girilerek yararlanılabiliyor.

AYDIN

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, sistemin geliştirilip devreye sokulmasının 2 aylık bir süre aldığını, 3-4 aylık bir geçiş sürecinde aksaklıklar yaşanabileceğini ancak şu an itibarıyla sorunsuz çalıştığını kaydetti.

PAŞA
Motorlu Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Dairesi Amir Vekili  Halil Paşa, sistemin çok kolaylık sağlayacağına ve getirisi olacağına inandığını belirtti.

AKEL

Sistemi kuran Cybersoft yazılım şirketi yöneticilerinden Sedat Akel, sistemin Araç Kayıt şubelerindeki memurların daha verimli ve hızlı çalışmasını sağlayacağını söyledi.

ABBAS

Danışman Abbas Karayel ise sistem sayesinde Polis, Araç Kayıt ve Gümrük Dairesi arasında ciddi bir entegrasyon sağlandığını belirtti.

KAMBER

Cybersoft yetkililerinden Fatma Kamber de sistemin Araç Kayıt Dairesinde çok fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

ZORLU

Araç Kayıt Dairesi çalışanlarından Arif Metay Zorlu da sistemin vatandaşa çok kolaylık sağlayacağına inandığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bay-Sen: “Kurduğunuz KKTC, sonsuza dek yaşayacaktır”13 Ocak 2020 Pazartesi 14:41
  • Angelidis İtalya’nın bölgedeki askerî varlığının artırılmasını görüşmek üzere İtalya’ya gidiyor13 Ocak 2020 Pazartesi 14:20
  • Özçınar, Ankara’da kongreye katılacak13 Ocak 2020 Pazartesi 13:54
  • Kururcu Cumhurbaşkanı Denktaş, 8’inci ölüm yıl dönümünde TMT Anıtı’nda törenle anıldı13 Ocak 2020 Pazartesi 13:49
  • KAMUSEN: Polis Örgütü Yasası değişikliklerİ polis teşkilatında kutuplaşmaya neden olacak13 Ocak 2020 Pazartesi 13:30
  • Erhürman Karaağaç ve Esentepe’yi ziyaret etti13 Ocak 2020 Pazartesi 13:23
  • Kıb-Tek'ten faiz affı duyurusu13 Ocak 2020 Pazartesi 13:15
  • Tüp Gaza zam geldi!13 Ocak 2020 Pazartesi 12:47
  • Başbakan Tatar, YDP'yi değil, İŞAD Başkanı'nı iş yerinde ziyaret etti13 Ocak 2020 Pazartesi 11:51
  • Tatar'dan YDP'ye sürpriz ziyaret.. Tatar YDP Genel Merkezi'nde..13 Ocak 2020 Pazartesi 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti