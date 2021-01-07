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Araca saldırdılar darp edip soygun yaptılar!

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Lefkoşa’da meydana gelen soygun ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Araca saldırdılar darp edip soygun yaptılar!

Lefkoşa’da meydana gelen soygun ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho ve Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Okan Özkoçak olayla ilgili bulguları aktardı. Özkoçak huzurda bulunan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho Ve Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft’ın Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun, Ciddi Darp ve Kasti Hasar suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyetgösteren Burger King isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin müşteki Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp edip kullanımında bulunan JK 865 Plakalı mavi renk Peugeot marka aracın ön iki lambası, arka iki lambası, arka bagaj kısmı ve her iki dikiz aynası kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alınıp soygun suçunu işlediklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmesinin sürdüğünü ve ifade vermediklerini ancak bazı sözlü beyanları olduğunu bu beyanların araştırılacağını belirtti. Polis ayrıca kayıp olan emarelerinde olduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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