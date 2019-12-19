  • BIST 110.599
  • Altın 282,576
  • Dolar 5,9363
  • Euro 6,6025
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Arapların Türkiye’de 11 milyon metrekare taşınmazı var, 7 milyonu arsa ve arazi

»
Arapların Türkiye’de 11 milyon metrekare taşınmazı var, 7 milyonu arsa ve arazi
Arapların Türkiye’de 11 milyon metrekare taşınmazı var, 7 milyonu arsa ve arazi

Arapların Türkiye’de 11 milyon 186 bin 792 metrekarelik taşınmazı bulunduğu bildirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiği soru önergesine yanıt geldi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 19 Temmuz 2003’e kadar Türkiye’de Arapların toplamda 58 bin 848 metrekarelik yedi arazi ve tarlası vardı. Araplara ait 31 mesken, konut ve dükkan da 2 bin 221 metrekareyi oluşturuyordu. Toplamda ise Arapların 61 bin 69 metrekare taşınmazı bulunuyordu.

Yanıta göre, 26 Şubat 2019 itibariyle, Arapların sahip olduğu mesken, konut ve dükkan sayısı 54 bin 507’ye yükseldi. Tümümün metrekaresi ise 3 milyon 911 bin 933 metrekare olarak kayda geçti. Arapların sahip olduğu 3 bin 336 arazi ve tarlanın toplam yüzölçümü ise 7 milyon 274 bin 668 metrekare.

Türkiye’nin toplam yüzölçümü yaklaşık 783 milyar metrekare.

İlk sırada Suudiler, son sırada Moritanyalılar

Taşınmaz satışında 3 milyon 408 bin 555 metrekareyle Suudi Arabistanlılar ilk sırada yer alıyor. Kuveytliler 1 milyon 725 bin 868 metrekareyle ikinci sırada bulunurken, Iraklılar 1 milyon 503 bin 772 metrekareyle üçüncü sırada. Son sırada ise 659 metrekareyle Moritanyalılar var. Toplamda 11 milyon 186 bin 792 metrekarelik taşınmaz 51 bin 792 kişiye ait.

Lider İstanbul

İstanbul, 2 milyon 540 bin 357 metrekareyle ilk sırada yer alırken, mega kenti 1 milyon 174 bin 290 metrekareyle Bursa, 1 milyon 93 bin 750 metrekareyle Sakarya izliyor. Son sırada 8 metrekareyle Sivas yer alıyor. Sivas’tan yalnızca bir Arap mülk satın almış.

İstanbul’un toplam yüzölçümü ise yaklaşık 5.5 milyar metrekare.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyoğlu Belediyesi yılbaşında pompayla gül kokusu sıkacak19 Aralık 2019 Perşembe 17:28
  • Hatalı basım 100 lira, 100 bin liradan satışa çıkarıldı19 Aralık 2019 Perşembe 17:13
  • Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var19 Aralık 2019 Perşembe 16:35
  • Araplar son 16 yılda Türkiye'den 11 milyon 186 bin metrekare taşınmaz satın aldı19 Aralık 2019 Perşembe 16:33
  • Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş sözümüzü hatırlatmasın, mahcup olurlar19 Aralık 2019 Perşembe 16:30
  • Kanal İstanbul - İmamoğlu: Bu bir rant projesi, hukuki haklarımızı inceliyoruz, Pazartesi'yi bekleyin19 Aralık 2019 Perşembe 16:28
  • İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması: Müzakere süreci devam ediyor, yayılan haberler son durumu yansıtmıyor19 Aralık 2019 Perşembe 15:58
  • DOĞA KOLEJİ satıldı! İmazaların atıldığı söyleniyor...19 Aralık 2019 Perşembe 13:59
  • Vicdansızlık! Köpeği tampona bağlayıp…19 Aralık 2019 Perşembe 12:20
  • Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Zaten ilk seçimde gideceksin19 Aralık 2019 Perşembe 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti