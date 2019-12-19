Arapların Türkiye’de 11 milyon metrekare taşınmazı var, 7 milyonu arsa ve arazi

Arapların Türkiye’de 11 milyon 186 bin 792 metrekarelik taşınmazı bulunduğu bildirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiği soru önergesine yanıt geldi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 19 Temmuz 2003’e kadar Türkiye’de Arapların toplamda 58 bin 848 metrekarelik yedi arazi ve tarlası vardı. Araplara ait 31 mesken, konut ve dükkan da 2 bin 221 metrekareyi oluşturuyordu. Toplamda ise Arapların 61 bin 69 metrekare taşınmazı bulunuyordu.

Yanıta göre, 26 Şubat 2019 itibariyle, Arapların sahip olduğu mesken, konut ve dükkan sayısı 54 bin 507’ye yükseldi. Tümümün metrekaresi ise 3 milyon 911 bin 933 metrekare olarak kayda geçti. Arapların sahip olduğu 3 bin 336 arazi ve tarlanın toplam yüzölçümü ise 7 milyon 274 bin 668 metrekare.

Türkiye’nin toplam yüzölçümü yaklaşık 783 milyar metrekare.

İlk sırada Suudiler, son sırada Moritanyalılar

Taşınmaz satışında 3 milyon 408 bin 555 metrekareyle Suudi Arabistanlılar ilk sırada yer alıyor. Kuveytliler 1 milyon 725 bin 868 metrekareyle ikinci sırada bulunurken, Iraklılar 1 milyon 503 bin 772 metrekareyle üçüncü sırada. Son sırada ise 659 metrekareyle Moritanyalılar var. Toplamda 11 milyon 186 bin 792 metrekarelik taşınmaz 51 bin 792 kişiye ait.

Lider İstanbul

İstanbul, 2 milyon 540 bin 357 metrekareyle ilk sırada yer alırken, mega kenti 1 milyon 174 bin 290 metrekareyle Bursa, 1 milyon 93 bin 750 metrekareyle Sakarya izliyor. Son sırada 8 metrekareyle Sivas yer alıyor. Sivas’tan yalnızca bir Arap mülk satın almış.

İstanbul’un toplam yüzölçümü ise yaklaşık 5.5 milyar metrekare.