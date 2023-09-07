  • BIST 8277.56
  • Altın 1655.212
  • Dolar 26.8333
  • Euro 28.7691
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

Araştırma: Bağırsaklardaki ‘dost bakteriler’ yaşlanmayı geciktiriyor

» »
Araştırmaya göre bağırsak ortamında bulunan mikrop ve bakteri çeşitliliği yaşlanma etkilerini ve ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek kronik rahatsızlıkları asgari seviyeye indiriyor.
Araştırma: Bağırsaklardaki ‘dost bakteriler’ yaşlanmayı geciktiriyor

Developmental Cognitive Neuroscience (Gelişim Bilişim Sinirbilim) adlı akademik tıp dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma bağırsakların insan sağlığındaki önemine dair çarpıcı verileri gün yüzüne çıkarıyor.

Euronews Türkçe’nin araştırmadan aktardığına göre insan bağırsağında iltihaba (inflamasyon) neden olan kötü bakterilerin oranıyla yaşlanma etkileri ve spor performansı arasında güçlü bir bağ olduğu ispatlandı.

Buna göre, bağırsakların durumu iyiyse saç beyazlaması, saç dökülmesi, deride görülen kırışıklıklar ve kronik rahatsızlıklar en asgari seviyede görülürken, bedenin zindelik durumu da belirli oranda kendisini koruyor ve insanların sağlıklı olarak yaşlanmasına vesile oluyor.

İnsan bağırsağı, içerisinde trilyonlarca dost ve düşman bakterinin olduğu çok karmaşık bir yapıya sahip. İnsana mutluluk veren serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin gibi hormonların yüzde 90’ından fazlasının bağırsaklarda üretildiği biliniyor.

İnsan bağırsağının önemi 2000’li yıllardan sonra yapılan araştırmalarla gün yüzüne çıkmış, birçok doktor ve bilim insanı ezber bozan bu bilgiler ışığında insan sağlığıyla alakalı oldukça farklı bulgulara ulaşmıştı.

Araştırmayı yapan takımın sorumlusu Macaristan Spor Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Zsolt Radak, özellikle bağırsaklardaki probiyotik denen dost bakterilerin önemine değinerek ‘uzun ömürlü olma ve sağlığı koruma’ açısından probiyotiklerden yararlanılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Radak, özellikle doğal mayadan yapılan yoğurt, doğal tuzla (deniz ya da kaya tuzu) yapılan ev sirkesi, kefir, turşu, kimçi, doğal mayalı peynir, kombuça vb. gibi mayalanmış (fermente) ürünlerin bağırsak ortamındaki dost bakterileri büyük oranda beslediği ve güçlendirdiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs biberiyesi, Karaciğer kanseri tedavisinde umut olabilir!29 Ağustos 2023 Salı 12:12
  • Dinçyürek: Ortak hedef insan sağlığı ve hastaların en iyi şekilde tedavi olması28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:31
  • Cilt sağlığı ve yaşlanmaya bağlı hastalıklar arasında nasıl bir ilişki var?27 Ağustos 2023 Pazar 16:26
  • Çocuklara tuvalet eğitimi nasıl verilmeli?24 Ağustos 2023 Perşembe 09:37
  • MR taramaları prostat kanserini teşhiste kan tahlilinden daha başarılı çıktı23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:39
  • Uğur Şahin kanser ilacı için tarih verdi23 Ağustos 2023 Çarşamba 20:04
  • Kız çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu riski 3 kat daha yüksek!19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:32
  • Dünya Doktorları: "İnsani Yardım Çalışanlarına Daha İyi Koruma Ve Güvenlik Ortamı Sağlanmalı"19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:55
  • Şimdi de İngiltere: Covid-19'un yeni varyantı BA.2.86 yayılıyor19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:01
  • Dinçyürek:” 1. Basamak sağlık hizmetlerinin daha verimli olması için bakanlık üzerine düşen görevi yapmakta kararlıdır”18 Ağustos 2023 Cuma 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti