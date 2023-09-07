Araştırma: Bağırsaklardaki ‘dost bakteriler’ yaşlanmayı geciktiriyor

Araştırmaya göre bağırsak ortamında bulunan mikrop ve bakteri çeşitliliği yaşlanma etkilerini ve ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek kronik rahatsızlıkları asgari seviyeye indiriyor.

Developmental Cognitive Neuroscience (Gelişim Bilişim Sinirbilim) adlı akademik tıp dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma bağırsakların insan sağlığındaki önemine dair çarpıcı verileri gün yüzüne çıkarıyor.

Euronews Türkçe’nin araştırmadan aktardığına göre insan bağırsağında iltihaba (inflamasyon) neden olan kötü bakterilerin oranıyla yaşlanma etkileri ve spor performansı arasında güçlü bir bağ olduğu ispatlandı.

Buna göre, bağırsakların durumu iyiyse saç beyazlaması, saç dökülmesi, deride görülen kırışıklıklar ve kronik rahatsızlıklar en asgari seviyede görülürken, bedenin zindelik durumu da belirli oranda kendisini koruyor ve insanların sağlıklı olarak yaşlanmasına vesile oluyor.

İnsan bağırsağı, içerisinde trilyonlarca dost ve düşman bakterinin olduğu çok karmaşık bir yapıya sahip. İnsana mutluluk veren serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin gibi hormonların yüzde 90’ından fazlasının bağırsaklarda üretildiği biliniyor.

İnsan bağırsağının önemi 2000’li yıllardan sonra yapılan araştırmalarla gün yüzüne çıkmış, birçok doktor ve bilim insanı ezber bozan bu bilgiler ışığında insan sağlığıyla alakalı oldukça farklı bulgulara ulaşmıştı.

Araştırmayı yapan takımın sorumlusu Macaristan Spor Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Zsolt Radak, özellikle bağırsaklardaki probiyotik denen dost bakterilerin önemine değinerek ‘uzun ömürlü olma ve sağlığı koruma’ açısından probiyotiklerden yararlanılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Radak, özellikle doğal mayadan yapılan yoğurt, doğal tuzla (deniz ya da kaya tuzu) yapılan ev sirkesi, kefir, turşu, kimçi, doğal mayalı peynir, kombuça vb. gibi mayalanmış (fermente) ürünlerin bağırsak ortamındaki dost bakterileri büyük oranda beslediği ve güçlendirdiğini kaydetti.