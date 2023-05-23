Araştırma: Beyindeki kronik ağrıyı tespit edebilen algoritma geliştirildi

Hastalardaki kronik ağrının altında yatan beyin aktivitesini ilk kez çözen yeni bir araştırma, acı çeken insanlar için umut ışığı olabilir.

ABD’li bilim insanları, bir kişinin ne kadar acı çektiğini ortaya çıkaran beyin sinyallerinin, kronik ağrıyla yaşayan insanlar için radikal yeni tedavilere doğru bir adım olduğunu açıkladı.

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanlarının, hastalardaki kronik ağrının altında yatan beyin aktivitesini ilk kez çözmesi, Parkinson ve majör depresyon için diğer tedavi seçenekleri tükenmiş olanlara yardımcı olabileceği umutlarını artırıyor.

Kronik ağrılar, yalnızca Birleşik Krallık’ta yaklaşık 28 milyon yetişkini etkiliyor, bu da nüfusun yaklaşık %44’ünün ilaca veya tedaviye rağmen en az üç ay boyunca ağrı yaşadığı anlamına geliyor. Nedenleri artrit, kanser ve sırt problemlerinden diyabet, inme ve çikolata kistine kadar çok çeşitli olabiliyor.

Ancak kronik ağrı, ağrı kesicilerdeki artışı körüklese de, bu durum için hiçbir tıbbi tedavi işe yaramıyor ve bu da uzmanları, sağlık hizmetlerinin kalıcı ağrı çeken hastaları nasıl ele aldığı konusunda tamamen yeniden düşünmeye sevk ediyor.

ACIYI TAHMİN EDEN BİYOBELİRTEÇ

Nature Neuroscience’da yayınlanan son çalışma için Kaliforniya Üniversitesi’nde bir nörolog ve projede baş araştırmacı olan Prasad Shirvalkar ve meslektaşları, inme veya bir uzuv kaybından sonra inatçı kronik ağrısı olan dört hastayla çalıştılar.

Shirvalkar ve ekibi, elde ettikleri verilerde elektrik sinyallerine dayanarak bir kişinin ağrısını tahmin etmek için bir algoritma geliştirdiklerini açıkladı.

Shirvalkar, “Kronik ağrı, akut ağrının sadece daha kalıcı bir versiyonu değil, beyinde temelde farklıdır. Bunu daha iyi anladığımıza göre, bilgiyi en şiddetli ağrı türleri için kişiselleştirilmiş beyin stimülasyon terapileri geliştirmek için kullanabileceğimizi umuyoruz.” dedi.