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Araştırma: ‘Bit ilacı’ Covid-19 ölümlerini yüzde 80’e kadar azaltabilir

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Araştırma: ‘Bit ilacı’ Covid-19 ölümlerini yüzde 80’e kadar azaltabilir
Araştırma: ‘Bit ilacı’ Covid-19 ölümlerini yüzde 80’e kadar azaltabilir

Bit ilacı olarak bilinen ivermectin kullanılarak yapılan araştırmada, ilacın Covid-19 tedavisinde ölümleri yüzde 80’e kadar azaltabildiği ve iyileşme süresini yarı yarıya kısaltabildiği görüldü.

Henüz bir bilimsel dergide yayınlanmayan araştırmanın sonuçları, gelişmekte olan ülkelerde yapılan 11 ayrı deneyin sonuçlarına dayanıyor.

Britanya’daki Liverpool Üniversitesi’nden Andrew Hill’in yürüttüğü çalışmaya 1400’den fazla hasta dahil oldu.

Akran denetiminin ardından önümüzdeki ay yayınlanması beklenen araştırmada, rastgele seçilen hastaların bir kısmına yaygın ve düşük maliyetli bir ilaç olan ivermectin, bir kısmına placebo ilaç verildi.

Ivermectin alan 573 hastadan sekizi hayatını kaybederken 510 placebo alan hastada ölenlerin sayısı 44 oldu.

Hill “Aynı eğilimi tutarlı bir şekilde daha fazla araştırmada görmeye devam edersek bu tedavide çok büyük bir gelişme olur” dedi.

Ancak uzmanlar araştırmaya ihtiyatlı yaklaşarak ivermectin’i etkili bir tedavi olarak kabul etmek için çok daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı. Hidroksiklorokin gibi ilaçlarda da daha önce umut vadeden sonuçlar alındığı ancak sonuç olarak başarısız olduğu hatırlatıldı.

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