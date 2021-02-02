Araştırma: ‘Uzun Covid’ çocukları da etkiliyor

Virüsün etkilerinin haftalarca hatta aylarca sürdüğü ‘uzun Covid‘ olarak tanımlanan durumdan çocukların da etkilendiği ortaya çıktı.

İtalya’da Agostino Gemelli Üniversitesi Hastanesi’nde 129 çocukla düzenlenen araştırma şimdiye kadar yetişkinleri etkilediği bilinen ‘uzun Covid‘in çocukları da benzer şekilde etkileyebildiğini gösterdi.

Covid-19 teşhisi konan, 18 yaşın altında ve başka sağlık sorunu bulunmayan 129 hastanın yüzde 42’sinin beş ay sonra hala tam olarak iyileşemediği görüldü.

Araştırmaya göre her üç çocuktan biri, bir ya da iki semptom, her beş çocuktan biri üç ya da daha fazlasını yaşamaya devam etti.

En çok görülen uzun sepmtomlar şöyle sıralandı: İnsomnia (yüzde 18.6), göğüs sıkışması, ağrısı gibi solunum şikayetleri (yüzde 14.7), burun tıkanıklığı (yüzde 12.4), halsizlik (yüzde 10.8), kas ağrısı (yüzde 10.1), konsantrasyon güçlüğü (yüzde 10.1), eklem ağrısı (yüzde 6.9).

Şikayetlerin hastalığı belirtilerle geçiren vakalarda daha sık olduğu görülürken semptomsuz geçirenlerde de rastlandığı belirtildi.