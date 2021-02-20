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Arıklı: 11 Nisan'da demokrasi şöleni yapacağız

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
Arıklı: 11 Nisan'da demokrasi şöleni yapacağız

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı

11 NİSANDA DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAPACAĞIZ... Değerli kardeşlerim, YDP Kurultayı yaklaşıyor. Şimdilik ortada 2 aday görünüyor. Bu sayı ilerki günlerde elbette daha da artabilir. Ama mevcut iki adayı birbirine düşürmek veya karşı tarafa asılsız iddia ve ithamlarda bulunmak için çeşitli feyk hesapların açıldığını biliyor ve görüyoruz. Özellikle YDP yi bölmek ve karıştırmak isteyen çevrelerin de bu yola başvurduğunu tesbit ettik. Partililerimden ricam, bu tip kişilerle facebook üzerinden asla tartışmamalarıdır. YDP kendi meselelerini facebook sayfalarında değil kendi içinde çözebilecek bir partidir.

Sizden ricam bu feyk hesaplarla tartışmaya girmemeniz ve bunları kendi sayfanızdan engellemenizdir. Değerli Kardeşlerim... Sel gider kum kalır. Bizler YDP yi 25 sene sonra binbir emekle kurduk ve bugünlere getirdik. İnanıyorum ki, kurultayımızdan da yüzümüzün akı ile çıkacak ve ekim ayında yapılacak seçimlerde partimizi birinci parti yapacağız. Hiç kimse bu camiaya 25 yıl önceki YDP nin acı sonunu bir kez daha yaşatamayacaktır. Herkes bilsin ki, 11 Nisan tarihinde demokratik ve aynı zamanda bayram havasında bir yarış olacak. Ben adaylığını açıklayan Bertan Zaroğlu kardeşimi gösterdiği medeni cesaretten dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum... Hedefimiz belli meşaleyi her geçen daha da büyüterek yakmak ve tek başımıza iktidar olmaktır. Çünkü çocuklarımıza sözümüz, babalarımıza ise borcumuz var...

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