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Arıklı: "Anavatan bir can suyu akıtmak istedi..."

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, bugün imzalanan protokolü Kıbrıs Postası'na yorumladı...
Arıklı: "Anavatan bir can suyu akıtmak istedi..."

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin bir ‘can suyu’ akıtmak istediğini belirtti.

“Koronavirüs salgını dolayısıyla neredeyse teslim bayrağını çekmek üzere olan hükümete bir yardım eli, bir can suyu akıtmak istedi Anavatan” diyen Arıklı, 20 Temmuz 2019 yılında imzalanan protokolün hiçbir şartını yerine getirmeyen bir hükümetle de karşı karşıya olduğumuzu kaydetti.

O protokolün hiçbir şartını yerine getirmeyenin ve yeni bir protokol imzalatmak için talepte bulunanın da yine aynı hükümet olduğuna değinen Arıklı, “Bu durumu da Kıbrıs Türk halkını cezalandırma anlamına gelmemesi için Anavatan Türkiye kredi ve hibeden oluşan yardım paketini gönderiyor” dedi.

"UBP İSTİHDAM YAPMADAN SEÇİM KAZANAMAZ"

Arıklı, önümüzdeki yıllar için çok ciddi tedbirler, reformlar ve yapısal dönüşümler isteneceğini de belirtti.

Bugün imzalanan protokole bundan önce nasıl uyulmadıysa, bundan sonra da uyulacağını düşünmediğini belirten Arıklı, “İşçi ve memur alınmayacak deniyor. UBP hükümet olduğu hiçbir dönemde bu şarta uyulmadı. UBP istihdam yapmadan seçim kazanamaz. Cumhurbaşkanlığı seçimi var, sonrasında genel seçim gündeme gelecek. Dolayısıyla ilk iki maddeye de uyulmayacak” dedi.

Kendileri bunun takipçisi olacağını kaydeden Arıklı, “Netice itibarıyla hükümetlere rağmen Kıbrıs Türkünün yardımına koşmuştur Türkiye. Bu yardımı hibe ve kredi şeklinde sunmuştur. Şükranlarımızı sunuyoruz” diye ekledi.  

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