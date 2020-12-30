Arıklı Belediyeler Birliği Ile Biraraya Geldi

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı belediyeler birliği ile bir araya geldi.

Bakan Arıklı gündemde olan ve bakanlığın yoğun mesai harcadığı Mal ve Hizmetler Denetim yasısı kapsamında ülke genelinde piyasanın daha etkin,daha verimli ve sıklıkla denetlenmesi amacı ile Belediyeler Birliği Başkanı ve üyeleri ile istişarede bulundu.

Bakan Arıklı; “Uzun zamandan beri özellikle market fiyatları dövize dayalı olarak sürekli artmaktadır. Ama dövizin düşmesi halinde raf fiyatlarında herhangi bir düşüş görünmemektedir. Bu fiyat artışları ve piyasanın denetimi bakanlığımız bünyesinde olmasına rağmen eleman yetersizliğinden dolayı bu teftişi sağlıklı olarak gerçekleştirememekteyiz” dedi. Arıklı, Belediyelerin de fiyatları denetleyeci yasal bir zemininin olmamasından dolayı, sadece olayın sağlık kontrolü ile sınırlı kaldığını belirti. Bakan Arıklı belediyelerin de denetime dahil olmaları için 21/77 sayılı yasa çerçevesinde piyasa denetimine dahil olacaklarını belirtti.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Biz evine ekmek götürmekte sıkıntı çeken insanları korumak zorundayız. Liberal ekonominin şartları bu kaos ortamında askıya alınması gerekiyorsa bunu hep birlikte alacağız. Bunun için Ticaret Odası,Tederikçiler Birliği gibi paydaşlarla işbirliği yapacağız. Belediyelerin katkısını bekliyoruz”.

Belediyeler birliği başkanı Özçınar ise öncelikle yapılan davetden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.Özçınar İlk defa bir Bakandan kendi bakanlığına ait bir yetkinin Belediyeler Birliğine devredilmesi gibi bir konuyu gündeme getirmesinden dolayı heyecanlandıklarını söyledi. Fırsatçılara fırsat verilmemesi için bu çalışmaların önemine değinen Özçınar diğer belediye başkanlarınında ortak görüşte oldukları ve bakanlıkla toplumun genelini ilgilendiren bu tür çalışmalara seve seve karşılık vereceklerini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı son olarak bakanlığın tüm daire kurum ve kuruluşları ile halkımızın hizmetinde olduğunu dolayısı ile halkımızın yararına olacak her türlü işbiliğine hazır olduklarını belirtti...