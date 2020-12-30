  • BIST 1.480
  • Altın 446,646
  • Dolar 7,3706
  • Euro 9,0539
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

Arıklı Belediyeler Birliği Ile Biraraya Geldi

» »
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı belediyeler birliği ile bir araya geldi.
Arıklı Belediyeler Birliği Ile Biraraya Geldi

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı belediyeler birliği ile bir araya geldi.

Bakan Arıklı gündemde olan ve bakanlığın yoğun mesai harcadığı Mal ve Hizmetler Denetim yasısı kapsamında  ülke genelinde piyasanın daha etkin,daha verimli ve sıklıkla denetlenmesi amacı ile Belediyeler Birliği Başkanı ve üyeleri ile istişarede bulundu.

Bakan  Arıklı; “Uzun zamandan beri özellikle market fiyatları dövize dayalı olarak sürekli artmaktadır. Ama dövizin düşmesi halinde raf fiyatlarında herhangi bir düşüş görünmemektedir. Bu fiyat artışları ve piyasanın denetimi bakanlığımız bünyesinde olmasına rağmen eleman yetersizliğinden dolayı bu teftişi sağlıklı olarak gerçekleştirememekteyiz” dedi. Arıklı, Belediyelerin de fiyatları denetleyeci  yasal bir zemininin olmamasından dolayı, sadece olayın sağlık kontrolü ile sınırlı kaldığını belirti. Bakan Arıklı belediyelerin de denetime dahil olmaları için 21/77 sayılı yasa çerçevesinde piyasa denetimine dahil olacaklarını belirtti.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Biz evine ekmek götürmekte sıkıntı çeken insanları korumak zorundayız. Liberal ekonominin şartları bu kaos ortamında askıya alınması gerekiyorsa bunu hep birlikte alacağız. Bunun için Ticaret Odası,Tederikçiler Birliği gibi paydaşlarla işbirliği yapacağız. Belediyelerin katkısını bekliyoruz”.    

Belediyeler birliği başkanı Özçınar ise öncelikle yapılan davetden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.Özçınar İlk defa bir Bakandan kendi bakanlığına ait  bir yetkinin Belediyeler Birliğine devredilmesi gibi bir konuyu  gündeme getirmesinden  dolayı heyecanlandıklarını söyledi. Fırsatçılara fırsat verilmemesi için bu çalışmaların önemine değinen Özçınar diğer belediye başkanlarınında ortak görüşte oldukları ve bakanlıkla toplumun genelini ilgilendiren bu tür çalışmalara seve seve karşılık vereceklerini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı son olarak bakanlığın tüm daire kurum ve kuruluşları ile halkımızın hizmetinde olduğunu dolayısı ile halkımızın yararına olacak  her türlü işbiliğine hazır olduklarını belirtti...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ergün Olgun, Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti30 Aralık 2020 Çarşamba 17:33
  • Başbakan Ersan Saner Komutanları Kabul Etti30 Aralık 2020 Çarşamba 17:29
  • TÜK çalışanları ödeniyor30 Aralık 2020 Çarşamba 17:29
  • Yarıyıl tatili öne çekildi!30 Aralık 2020 Çarşamba 17:17
  • Evlerde 10 Kişiden fazlasının bir araya gelmesi yasaklandı30 Aralık 2020 Çarşamba 17:14
  • Gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak!30 Aralık 2020 Çarşamba 17:13
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları açıklandı!30 Aralık 2020 Çarşamba 17:12
  • Uyuşturucu Operasyonunda tutuklanan 6 kişi mahkemeye çıkarıldı30 Aralık 2020 Çarşamba 16:53
  • Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Basın Bildirisi Yayımlayarak Halkın ve Üreticilerin Yeni Yılını Kutladı.30 Aralık 2020 Çarşamba 16:43
  • Cumhurbaşkanlığı Basın Müdürlüğüne Münevver Çağın atandı30 Aralık 2020 Çarşamba 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti