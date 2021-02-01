Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı Benzinciler Birliğini Kabul Etti

Benzinciler birliği Levent Çağdal Başkanlığında Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’ya ziyarette bulundu.Çağdal Bakan Arıklı’ya kabullerinden dolayı teşekkür ederek bu zor dönemde gelmiş olduğunuz görevinizde başarılar dileriz dedi. Birlik üyeleri Arıklı’ya akaryakıt sektörü ile ilgili bilgilendirme yaparak sektörün içerisinde ki sıkıntıları aktardı.

Birlik başkanı Çağdal akaryakıt sektörü içerisinde bulunan 148 benzin istasyonun Devlet adına birer vergi veznesi olarak görev yapmaktadırlar dedi.Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tahtında bir tüzük çıkararak, akaryakıt İstasyonlarının niteliklerini belirtilmesinin gerekliliğini vurgulayan Çağdal hertürlü konuda ortak çalışma arzusunda olduklarını da dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ise Çağdal ve beraberinde ki birlik üyelerine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti.Bakan Arıklı sektörün içerisinde ki sıkıntıları bildiklerini ve sorunlara çözüm arayışı içerisinde olduklarını bildirdi.

Arıklı konuşmasının devamında şunları söyledi: KKTC’de ki akaryakıt pazarı 2 şirket tarafından paylaşılmaktadır. Dağıtım şirketi bazında rekabet olmadığından dolayı kurumsal destek de bayilere verilmiyor. Güneyde Mobil, Shell, Agip ve EKO gibi çok uluslu şirketler bu sektörde yer alıyor,buda beraberinde rekabeti getirmektedir.Bizde rekabet ortamını yaratmak için bu konu ile alakalı bir takım çalışmalar içerisindeyiz.Akaryakıt tedarik ve dağıtım ağında 2’den fazla şirketin olması piyasaya bir denge ve kalite getireceği şüphesizdir. Akaryakıt sektörü için planlanan otomasyon sistemi çalışmalarına da devam edilmektedir. Ülkemize 2 noktadan yakıt girişi ve çıkışı vardır, bu noktalar Kalecikteki, KPET ve ALPET tesisleridir. Bu 2 noktanın öncelikle otomasyona kavuşması bizler için ivedilikle yapılması gereken işlerin başında gelmektedir dedi.

Arıklı konuşmasının sonunda konuşulan konular ile alakalı daha geniş bir toplantı için çağrıda bulunacağını söylerek birlikte çalışma arzularından dolayı birliğe teşekkür etti.