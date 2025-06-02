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Arıklı: Ercan iç hat kapsamına girerse biletler ucuzlar…

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’nın uluslararası bir havalimanı olması için girişimleri olduğunu söyledi.
Arıklı: Ercan iç hat kapsamına girerse biletler ucuzlar…

Arıklı, Ercan’ın Türkiye’nin bir havalimanıymış gibi lanse edilebileceğini bu sayede iç hat kapsamına girerek biletlerin ucuzlayacağını kaydetti. Kıbrıs TV’de katıldığı bir programda konuşan Arıklı, “En kötü ihtimal, tıpkı ‘Mersin 10 Turkey’ posta koduyla nasıl uluslararası posta ve iletişimi sağlayabiliyorsak. En kötü ihtimal Ercan Havalimanı Antalya-B yada Ercan Havalimanı Çukurova-B 2’nci havalimanı olarak Türkiye’nin bir havalimanıymış gibi lanse edip Devlet Hava Meydanları’nın kontrolünde ve garantisinde Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşa açabileceğimizi düşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı, böyle bir şeyin yapılması durumunda biletlerde Türkiye’de olduğu gibi alt fiyat-üst fiyat uygulaması yapılabileceğini bu nedenle de fiyatların aşağıya düşeceğini ekledi. Arıklı, Ercan’ın iç hat kapsamına girmesi durumunda uçak şirketlerinin kendi kafalarına göre fiyatları belirleyemeyeceğinin altını çizdi.

 

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