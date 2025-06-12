Arıklı: Eski EOKA'cıları tutuklarız

Rumların mülkiyet tutuklamalarını ve AİHM Kararını KP TV’de değerlendiren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, önemli açıklamalar yaptı.

Rumların mülkiyet tutuklamalarını ve AİHM Kararını KP TV’de değerlendiren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, önemli açıklamalar yaptı.

Arıklı, TMK’nin Tazminatları geç ödemesi ile ilgili Başbakan Ünal Üstel’in çalışma yaptığını, yakında açıklayacağını söyledi

Tutuklamalara karşı sessiz kalamayacaklarını belirten Arıklı, savaş suçlularına karşı dünyada tutuklamalar olduğunu hatırlattı.

Arıklı, “ Biz savaşın mağduruyuz. Savaşı çıkaranlar da hem haklı hem de mağdur mu? Rumlar arasında savaşı çıkaranlar, EOKACI’lar ve Türk Malını kullananlara dava açıp, mahkum edebiliriz”dedi

Arıklı, “ Maraş da açabiliriz. Askeri statüden çıkarıp, TMK’ya devredersek Rum Tarafı karışacak” diye ekledi.