  • BIST 9557.82
  • Altın 4254.216
  • Dolar 39.3225
  • Euro 45.6546
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

Arıklı: Eski EOKA'cıları tutuklarız

» »
Rumların mülkiyet tutuklamalarını ve AİHM Kararını KP TV’de değerlendiren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, önemli açıklamalar yaptı.
Arıklı: Eski EOKA'cıları tutuklarız

Rumların mülkiyet tutuklamalarını ve AİHM Kararını KP TV’de değerlendiren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, önemli açıklamalar yaptı.

Arıklı, TMK’nin Tazminatları geç ödemesi ile ilgili Başbakan Ünal Üstel’in çalışma yaptığını, yakında açıklayacağını söyledi

Tutuklamalara karşı sessiz kalamayacaklarını belirten Arıklı, savaş suçlularına karşı dünyada tutuklamalar olduğunu hatırlattı.

Arıklı, “ Biz savaşın mağduruyuz. Savaşı çıkaranlar da hem haklı hem de mağdur mu? Rumlar arasında savaşı çıkaranlar, EOKACI’lar ve Türk Malını kullananlara dava açıp, mahkum edebiliriz”dedi

Arıklı, “ Maraş da açabiliriz. Askeri statüden çıkarıp, TMK’ya devredersek Rum Tarafı karışacak” diye ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DP ve Serdar Denktaş atışması devam ediyor12 Haziran 2025 Perşembe 10:46
  • Girne’de operasyon: İki kişi tutuklandı12 Haziran 2025 Perşembe 10:22
  • Gümrük harçları artırılıyor11 Haziran 2025 Çarşamba 17:10
  • Zehir tacirleri mahkemeye çıkarıldı11 Haziran 2025 Çarşamba 15:23
  • “Pişmanım, bir daha olmaz”... Eski kız arkadaşına yapmadığını bırakmadı11 Haziran 2025 Çarşamba 15:15
  • Ehliyetsiz halde kaza yaptı11 Haziran 2025 Çarşamba 14:47
  • 9 Kıbrıslı Türk’e İnterpol'den Kırmızı Bülten11 Haziran 2025 Çarşamba 14:46
  • Nüfus belli değil, araç sayısı ise belli! Trafikte 425 bin 754 araç var11 Haziran 2025 Çarşamba 14:10
  • Bir Haftada 81 Trafik Kazası, 29 Yaralı – 3.6 Milyon TL Hasar!11 Haziran 2025 Çarşamba 14:07
  • Girne ve Tatlısu’da 3 Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı, 2 Sürücü Alkollüydü11 Haziran 2025 Çarşamba 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti