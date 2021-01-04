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Arıklı: Et ve ilaç ucuzlayacak.13 Ocak’ta Ankara’ya gidiyorum

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan 50+1 programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı
Arıklı: Et ve ilaç ucuzlayacak.13 Ocak’ta Ankara’ya gidiyorum

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan 50+1 programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı

Arıklı, tüpgazın ardından et fiyatlarında indirime gidileceğini söyledi

İşte Arıklı’nın bazı açıklamaları: ‘Resmiye Canaltay’ın normalde ilk turda seçilmesini bekliyoruz ama UBP içinde bazı kırgınlıklar nedeniyle, birinci turda olmasa da ikinci turda seçilecektir. Biz ülkeyi ucuzlatacağız sözümü kuvvetlendirmek için 5 TL indirim için girişim yaptık. Malum çevreler gırgıra almaya çalıştı ama harçlara yapılan zamlar her yeni yılda yapılmaktadır. İndirimle alakası yok. 5Tl indirim sadece bir başlangıç… Arkası gelecek… Gerekli talimatları verdim… Üretici ve kasaplarla bir baraya geleceğiz… Ette ciddi bir indirime gidilecek.. ilaç fiyatlarında da indirime gideceğiz… İnsanımızın canını acıtan ürünleri denetime aldık. Etiket Tüzüğü yetişirse yarın Bakanlar Kuruluna sunacağız. Gerekirse, et başta olmak üzere bazı temel tüketim ürünlerine üst fiyat sınırlaması getireceğiz…

Et tüketimi azaldı ama bilinçli olarak fiyatları düşürmüyorlar. Eti kaça alıp kaça sattığı artık görülecek. Şayet bir sıkıntı olursa da et ithalatına izin vereceğiz… 13 Ocak’ta Ankara’ya gidiyorum. TC-KKTC arasında TL ile alışverişi daha cazip hale getireceğiz. Mersin Kapısı denilen engelin aşılması ve daha kolay ihrcatın yolunu açacağız. Ankara’da kablo ile elektrik konusunu da görüşeceğiz.

Bu konuda artık gereken adımları atmak zorundayız. Kıb-TEK’te bir rant çevresi var. Kurumu yılda 350 Milyon zarara sokan, soyan bir rant çevresi var. Bunlar kablo ile elektriğe karşı spekülasyonlar yapıyorlar. Önce çalışma bir ortaya çıksın. Sonra şikayet edin… Kablo ile elektrik sonrası arz güvenliği sağlanacak ve güneş enerjisinden daha çok yararlanılacak…

2018’de geçen Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile siyaset kendi ayağına kurşun sıktı. Bulaşıcı hastalıklar Üst Kurulu, kendi kafasına göre bir takım kararlar alıyor. Belki de doğru olan kararlar da var. Ama bu ülkede sadece sağlık sorunu yok ekonomi sorunu da var. İkisi at başı gitmeli. Üst Kurulda ekonomiden, iş dünyasından da birileri olmalıydı. Konuya sadece sağlık açısından bakılıyor ve Bakanlar Kurulu etkisiz bırakılıyor...’ 

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