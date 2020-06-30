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Arıklı: “Karara saygı duymak zorundayız”

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Arıklı: “Karara saygı duymak zorundayız”
Arıklı: “Karara saygı duymak zorundayız”

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresiyle ilgili açtığı dava Anayasa Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

Karar sonrası konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Hayırlısı olsun” diyerek, netice itibariyle karara saygılı olmak zorunda olduklarının altını çizdi.

Alınan kararın oy çokluğu ile alınan bir karar olduğunu anımsatan Arıklı, “2004 yılında benzer bir davada Anayasa mahkemesi farklı bir karar vermişti, şimdi farklı bir karar verdi, neticede karara saygı duymalıyız. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar herkesi bağlar, uymak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“SAYGI DUYUYORUZ, AMA HUKUK ANLAMINDA HER ŞEY TARTIŞILABİLİR”

Erhan Arıklı’dan sonra konuşan YDP Genel Başkanı Yardımcısı Enver Öztürk, Anayasa Mahkemesi’nin geçmişte başka bir karar aldığını hatırlatarak, “Karara uymak ve ona göre adım atmak durumundayız” dedi. Bugün Anayasa Mahkemesi’nin daha önce oy birliği ile alınan kararı bugün oy çokluğu ile iptal ettiğini, ilginç bir karar olduğunu belirten Öztürk, “Gerekçeli karar elimize geçtikten sonra daha kapsamlı inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

İstisnai bir durum olduğunu oy birliği ile alınan kararın, çoğunluk kararı ile değiştirdiğini söyleyen Enver Öztürk, “Bu kararın hukuk alanında çok ciddi bir tartışmaya sebep olacağını düşünüyorum. Sıkıntı; yarın benzer bir meselede dava açılırsa, nasıl bir sonuç çıkacağına dair tereddüttüm var. Saygı duyuyoruz, ama hukuk anlamında her şey tartışılabilir” dedi.

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