Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) heyetini kabul etti.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) heyeti, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Dursun Koç Başkanlığı'ndaki KKTC MOK heyetinde, Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.

Ziyarette, komitenin çalışmaları, hedefleri, uluslararası olimpizm standartlarına ulaşılması yönündeki gayretler, spor ambargolarının aşılabilmesine yönelik, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile oluşturulan ortak çalışma grubu ve 'Olimpiyat Evi' projesi hakkında bilgiler verilirken, karşılaşılan çeşitli sorunlar hakkında da görüşler aktarıldı.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da MOK Heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek komitenin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Arıklı geçmişteki sıkıntıları ve süreci birlikte yaşadıklarının altını çizerek yaşananları yakından bilen ve spor ambaorgosunu delen bir kişiyim dedi.Arıklı amacımız bu ülkede ki gençlerin önünü açmaksa ülkeye uygulanan ambargoları bir şekilde delmekse bunu hepbirlikde yapmamız gerekiyor dedi.Bakan Arıklı bundan sonraki süreçte birlikde yapılacak çalışmaların olacağını söyleyerek geniş bir toplantıda konuları detaylı bir şekilde masaya yatırılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya ziyaret anısında plaket taktim edildi.