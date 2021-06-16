Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” İsimli Kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a Takdim Etti

Doç. Dr. Melahat Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusundaki çeşitli evreleri, verilen mücadeleyi ve gelişmeleri kaleme almanın gelecekte sivil toplum, devlet, makamlar ve üniversiteler için önemli bir kaynak olduğunu belirterek, Doç. Dr. Melahat Arıklı’yı çalışmasından dolayı kutladı.

Arşivimize ve Kıbrıs Türk halkının hafızasına bu gibi çalışmaları eklemenin bir vatan borcu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi çalışmaların çoğalması gerektiğine işaret etti.

Doç. Dr. Melahat Arıklı ise, Kıbrıs Türkü için savaşan kalemleri kitaplaştırdığı çalışmasında, siyasi görüşleri farklı olmasına rağmen milli mücadelemiz için savaşan kalemleri ele alarak gençlere yaşanan olayları anlatmak için kitabı yazdığını kaydetti.