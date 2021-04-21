Arıklı: Seçim tarihi hükümet tarafından belirlenir

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı BRT’de katıldığı “Manşet +” programında erken seçim tarihi konusunda değerlendirmelerde bulundu…

Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra erken seçim yapılmasını istediklerini hatırlatarak, “Biz seçimden kaçmıyoruz. Hükümeti kurduk, iyi veya kötü idame ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi acil seçim istiyorlar. Bu kadar acil seçim istiyorsanız, neden hükümeti kurmadınız?” diye sordu.

Seçim tarihinin hükümet tarafından belirlenmesi gerektiğini belirten Arıklı, muhalefetin tarih konusunda dayatma yaptığını söyledi.

Arıklı, “Hükümet seçim tarihini belirlemekte kararlı, muhalefet ayak sürümekte diretiyor” dedi. Meclis’in yarın toplanacağını ve gerekli adımın atılacağını belirten Erhan Arıklı, “Ad-Hoc Komite kararı Meclis’e gelmeyecek mi? Meclis’te bu görüşülmeyecek mi? Gücünüz varsa orada değiştirirsiniz. Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışıyorsunuz. Topu taca atıp, hükümeti baskı altına almaya çalışıyorsunuz. Hükümet, gereğini yapar” dedi.

Arıklı, “uzlaşmadan yana olduğumuz için komite kurulmasından yanayız. Bugün-yarın Meclis’e seçim tarihini sunarız, gerekli çoğunluğumuz var çıkartırız” ifadelerini kullandı…