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Arıklı: Seçimin ertelenmesi hukuken yanlış

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Başbakan Yardımcısı Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Meclis başkanlığı seçiminde 26 ret oyu çıktığı için seçimin ertelenmesini hukuken yanlış bulduğunu söyledi.
Arıklı: Seçimin ertelenmesi hukuken yanlış

Başbakan Yardımcısı Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Meclis başkanlığı seçiminde 26 ret oyu çıktığı için seçimin ertelenmesini hukuken yanlış bulduğunu söyledi. 

Başsavcılıktaki uzmanlarla konuyu değerlendirdiklerini, “pazartesi yapılan uygulamanın son derece yanlış olduğunun söylendiğini”  kaydeden Arıklı, ilgili yasa ve içtüzük maddelerini okudu. Yasa ve kurallara göre seçimin ardışık yapılması gerektiğini, ayrıca “26 çıktı ret sayılır o adayla karşımıza gelmeyin” denmediğini kaydederek, Tufan Erhürman’a “neye dayanarak aynı adayı karşımıza getirmeyin diyorsunuz” diye sordu. 

Bunun üzerine Meclis’te sözlü tartışma yaşandı. 
Yerinden söz alan Erhürman, “benim ağzımdan öyle bir cümle mi çıktı” diye sordu. Erhürman böyle bir şey söylemediğini vurguladı.
“İlk turun ardından aynı anda ikinci tura geçilmesi gerekirken Meclis Başkanı’nın seçimi başka bir tarihe ertelediğini” söyleyen Arıklı, “ilk seçim ardışık yapılmadığı için hukukçuların bundan sonraki toplantıda birinci turun yenileneceği yönünde görüşü olduğunu” dile getirdi. 

Arıklı, imzaladıkları protokol gereği ortaklarının gösterdiği adaya destek vereceklerini, ilk turda mı olur sonraki turlarda mı olur bunun kendi problemleri olduğunu söyledi. 

Emlak vergisinde artış yapıldığını, önceki hükümetler döneminde de zamlar yapıldığını dile getiren Arıklı, bunun otomatik olduğunu kaydetti.

Otomatiğe bağlanan bu zamlara sanki önceki dönemlerde yapılmamış gibi yaklaşmanın yanlış olduğunu ifade eden Arıklı, önceki dönemde hayat pahalılığı üzerinde bir zam yapıldığını söyledi. 

Bu zam yapılmasa belediyelerin maaşları ödeyemeyecek noktaya düşeceğini söyleyen Arıklı, yapılması gerekenin emlak vergilerinin emlak bedelince ödenmesi ve gelirin belediyelere bırakılması olduğunu dile getirdi.  Bunun yapılması için yasa gerektiğini söyleyen Arıklı’ya, Tufan Erhürman yerinden “o yasa istiyor da bu istemiyor mu” diye sordu.

Arıklı, EMO Başkanının “inşaat ruhsatlandırılmadan o binaya vize vermeyiz” dediğini söyledi.

Gaza yapılan zam konusunda, iki firmanın bir indirim daha yapılmasını gözden geçirdiğini dile getiren Arıklı, ilk zammın seyyanen yapıldığını ifade etti. 

Arıklı soru üzerine, çağdaş ülkelerde olduğu gibi akaryakıt konusunda otomasyon sistemine geçilerek tankerden akaryakıt istasyonlara denetim yapılması gerektiğini ve kaçağın önlenmesi gerektiğini belirtti. 

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